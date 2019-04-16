Трамп предложил Макрону помощь в восстановлении Нотр-Дама 16.04.2019, 20:02

Президент США выразил соболезнования президенту Франции.

Президент Дональд Трамп от имени США выразил соболезнования президенту Франции Эммануэлю Макрону из-за пожара в Соборе Парижской Богоматери, говорится в сообщении на сайте Белого дома, передает РБК.

«Мы поддерживаем Францию и предлагаем свою помощь в восстановлении этого незаменимого символа западной цивилизации. Vive la France!», — говорится в сообщении.

Там также сказано, что американцы помнят о том, что колокола Нотр-Дама звонили в память о жертвах теракта 11 сентября 2001 года, и выражают надежу, что эти колокола будут звучать вновь. «Нотр-Дам будет и впредь служить символом Франции, в том числе ее свободы вероисповедания и демократии», — говорится в сообщении.

Пожар в Нотр-Дам-де-Пари начался вечером 15 апреля и продолжался всю ночь, зданию был нанесен серьезный урон. Так, собор лишился шпиля и большей части крыши, однако его несущую конструкцию удалось спасти, как хранившиеся там реликвии, в том числе — терновый венец, который, согласно Священному писанию, возложили на голову Иисуса Христа перед распятием.

В той части здания, где начался пожар, проходили реставрационные работы, которые должны были завершиться к 2022 году. На момент возгорания шпиль окружали строительные леса. Основной версией пожара французская прокуратура пока считает несчастный случай.