Один из лидеров протестов в Бресте: Я рад, что придал этому протесту немного белорусского звучания 1 16.04.2019, 20:23

Источник: nn.by

Белорусскоязычный массажист Алесь Обляк рассказал, как пришел к общественной деятельности.

Уже второй год продолжается протест жителей Бреста против строительства возле города аккумуляторного завода. За это время в городе появились новые общественные лидеры, которые берут на себя ответственность и чаще остальных попадают под задержания, пишет nn.by.

Одним из таких является 28-летний Александр Обляк. Кто он такой и как пришел к общественной деятельности?

Источник: nn.by

Мужчина родом из Борисова. Когда закончил школу, то хотел поступать на историка, но медкомиссия посоветовала этого не делать. Дело в том, что Обляк — инвалид по зрению, а на истфаке приходилось бы читать много книг, работать с компьютером. Парню предложили поступать на массажиста или психолога. Алесю понравился первый вариант.

Так он поступил в Гродненский медицинский колледж на массажиста, учился два года. Потом работал в Республиканской больнице медицинской реабилитации в Аксаковщине под Минском.

Видимо, так бы и остался в Минске или Борисове, но встретил любовь. Девушка была родом из Бреста, так и переехал в город жены. Жена работает бухгалтером на предприятии «Санта-Бремор».

В Бресте господин Обляк работал сначала в санатории, а потом в поликлинике массажистом. Говорит, что зарплата в поликлинике составляет не более 400 рублей. В январе он сам уволился с работы. «Меня никто не увольнял, я сам понял, что долго меня здесь терпеть не будут из-за активности», — говорит Александр. Сейчас ищет новую работу.

До 2017 года Обляк никак не принимал участие в общественной активности Бреста и страны, но после случившихся «тунеядских» протестов, в которых участвовал и молодой массажист. Он считает, что это стало переломной для него точкой.

«Когда началась история с аккумуляторным заводом, то это был такой подъем для брестчан, они объединились, начали разбираться в ситуации, поняли, что что-то здесь не так, надо говорить с руководством завода, чиновниками», — рассказывает Обляк.

По его словам, самым жестоким толчком были дебаты, которые происходили в январе 2018 в Тельмах под Брестом. «На большинство вопросов там и городские власти, и руководство завода не ответили. Мы поняли, что надо бороться», — говорит брестчанин.

Источник: nn.by

После это началась краудфандинговая кампания. «Было много народных денег, люди жертвовали на кампанию против аккумуляторного завода». Тогда же начался сбор подписей. Причем собирали не в интернете, а на улице. Собирал и Алесь Обляк.

«За час могло расписаться по 50 человек. Говорили, что страшно, но все равно, мы вас поддерживаем, потому распишемся», — рассказывает Александр. Всего тогда было собрано 38 тысяч подписей брестчан. Все они были направлены в администрацию правителя.

Алесь рассказывает, что изначально существовала большая группа людей, которая была убеждена, что никаких протестов не надо, мол, все это удастся решить путем судов и обращений к чиновникам. Например, из таких был Демьян Лепесевич, еще один из лидеров протеста.

«Потом они поняли, что никакого суда в нашей стране нет. Интересно наблюдать за их трансформацией, у людей будто раскрылись глаза. «Вы нас сами сделали оппозиционерами», — часто теперь они говорят чиновникам», — рассказывает Александр.

Когда стало ясно, что власть не пойдет на уступки, то был выбран вариант «кормления голубей» на площади, который предложили блогеры Сергей Петрухин и Александр Кабанов. На первую акцию в феврале 2018 года пришло 30 человек.

В апреле того же года власти единственный раз разрешили акцию против аккумуляторного завода. Проходила она в парке Воинов интернационалистов, на нее собралось около 2000 человек. Называлась акция «Брестчанки против свинца».

После этого протестующие подавали 112 заявок на проведение подобных акций, но ни одна из них не была удовлетворена.

Алеся Обляка дважды задерживали за «кормление голубей». Первый раз это произошло в октябре прошлого года. Его вызвали в милицию в воскресенье, там задержали и ночь продержали в изоляторе, а на завтра оштрафовали на 10 базовых величин. Второе же задержание произошло 14 апреля. Кстати, там Обляк высказался и относительно крестолома в Куропатах.

Алесь Обляк принципиально пользуется белорусским языком. Говорит, что интерес к этому разбудили все те же акции «тунеядцев». «Было несколько друзей, которые вдохновили и помогли», — говорит мужчина.

Разговаривал он по-белорусски со своими клиентами и в поликлинике. «Ни разу не было из-за этого негативных инцидентов, люди реагировали очень дружелюбно. Я абсолютно городской парень, но быстро смог выучить белорусский», — говорит он.

«Я рад, что придал этому протесту немного белорусского звучания», — говорит Алесь Обляк.

Несмотря на все протесты, аккумуляторный завод, который находится в нескольких километрах от Бреста, скоро начнет работать. Борцы с заводом все равно не отчаиваются. «Не надо сдаваться. Может, как откроется, так и закроется. Я считаю, что ситуацию могут изменить только протесты», — говорит Александр.