Дмитрий Ярош прокомментировал дебаты между Порошенко и Зеленским 12 16.04.2019, 20:30

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Дмитрий Ярош

Внефракционный нардеп Украины призвал не превращать политику в цирк.

Когда страна находится в состоянии войны, политику превращать в цирк не нужно. Такое мнение высказал сегодня, 16 апреля внефракционный нардеп Дмитрий Ярош в эфире канала 112 Украина, комментируя дискуссию относительно даты дебатов между кандидатами в президенты Украины действующим главой государства Петром Порошенко и шоуменом Владимиром Зеленским, передает gordonua.com.

"Мне кажется, когда в стране идет война, не нужно политику превращать в цирк. Сегодня складывается такое впечатление, что именно это происходит. По крайней мере, из того, что я вижу", – сказал Ярош.

По его мнению, ничего хорошего во "взаимном троллинге" кандидатов для украинцев нет.

Подавляющее большинство людей, которые поддерживают Зеленского, в первую очередь голосуют против политики власти, которая была на протяжении последних пяти лет. Рейтинги актера могут измениться в случае, если он примет участие в дебатах, отметил народный депутат.

"Когда он откроется, то возможно тогда и рейтинги поменяются, и подходы людей изменятся. Потому что так на самом деле не должно быть", – сказал Ярош.

По словам депутата, Порошенко будет более убедительным в дебатах.

Он выразил надежду на то, что оба кандидата в президенты будут максимально открыты со своими избирателями и те смогут сделать объективный выбор, а не "покупать котов в мешках".

31 марта состоялся первый тур выборов президента Украины. Согласно официальным данным ЦИК, за Зеленского проголосовали 30,24% избирателей, за Порошенко – 15,95%. Они проходят во второй тур выборов, который состоится 21 апреля.

3 апреля Зеленский предложил провести дебаты на стадионе "Олимпийский" в Киеве. Он заявил, что ждет ответа от Порошенко в течение 24 часов, и выдвинул ряд условий. В ночь на 4 апреля Порошенко принял предложение. Он назначил дебаты Зеленскому на НСК "Олимпийский" на 14.14 14 апреля.

Глава Центральной избирательной комиссии Украины Татьяна Слипачук объяснила, что официальные теледебаты, финансируемые из госбюджета, должны состояться в студии Общественного телевидения 19 апреля (начало – в 20.00). Дебаты кандидатов на стадионе могут быть формой предвыборной агитации и должны оплачиваться из фондов кандидатов, отмечали в ЦИК.

14 апреля Порошенко пришел на стадион "Олимпийский", Зеленский на НСК не появился.

В штабе Зеленского заявили, что под стадионом был агитационный митинг Порошенко, а дебаты на НСК "Олимпийский" должны начаться в 19.00 19 апреля.

Медведев 15 апреля заявил, что президент готов принять участие в дебатах на НСК "Олимпийский" с 16.00 до 18.00 19 апреля, чтобы после этого кандидаты могли отправиться в студию Общественного телевидения для проведения дебатов, предусмотренных законом.

Политконсультант Зеленского Дмитрий Разумков заявил о нецелесообразности дебатов в рабочее время.

16 апреля штабы кандидатов подписали соглашение об аренде НСК "Олимпийский" на 19 апреля.