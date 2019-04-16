Киев через трибунал по морскому праву требует от Москвы освободить моряков 3 16.04.2019, 21:08

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Фото: Reuters

Украина рассчитывает, что Международный трибунал ООН по морскому праву обяжет РФ освободить экипажи украинских кораблей.

Украина привлекает Международный трибунал ООН по морскому праву для освобождения кораблей украинских ВМС и их экипажей, которые были задержаны Россией в ходе инцидента в Керченском проливе минувшей осенью. Об этом президент Украины Петр Порошенко заявил во вторник, 16 апреля. МИД Украины по поручению главы государства направил в трибунал ООН "запрос о принятии принудительных мер к российской стороне", добавил Порошенко.

По его словам, Россия "продолжает демонстрировать циничное неуважение к правам человека", доказательством чему является суд над задержанными экипажами в Москве. Официальный Киев рассчитывает, что "уже через считаные недели трибунал обяжет Россию освободить наших моряков и украинские корабли, а ее действия будут признаны неправомерными", отметил украинский президент.

В соответствии с Конвенцией ООН по морскому праву, военно-морские суда и их экипажи имеют абсолютный иммунитет, подчеркнули в МИД Украины. Киев расценивает действия российской стороны как грубое нарушение Конвенции. Каждый день заключения "наносит ущерб украинским морякам и является очередным посягательством на законные права Украины", гарантированные Конвенцией ООН, говорится в сообщении внешнеполитического ведомства.