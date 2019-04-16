Макрон заявил о плане восстановить Нотр-Дам за пять лет
- 16.04.2019, 21:22
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Президент Франции рассказал об этом во время телеобращения.
Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что частично сгоревший собор Парижской Богоматери необходимо будет восстановить за пять лет.
Об этом он заявил в ходе обращения к нации, сообщает BFMTV.
Пожар в соборе Парижской Богоматери начался 15 апреля, его потушили только спустя 12 часов. В результате была уничтожена крыша собора и обрушился шпиль, однако основная конструкция и две башни были сохранены.
Французский президент Эмманюэль Макрон заявил, что Нотр-Дам будет восстановлен, и объявил, что запустит международную кампанию по сбору средств. Парижский монетный двор сообщил, что перевыпустит коллекционные монеты 2013 года с изображением собора, деньги будут направлены на реконструкцию. О намерениях пожертвовать средства на восстановление Нотр-Дам-де-Пари также заявили ряд бизнесменов и крупных компаний.