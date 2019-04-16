Макрон заявил о плане восстановить Нотр-Дам за пять лет 16.04.2019, 21:22

1,108

Эмманюэль Макрон

Президент Франции рассказал об этом во время телеобращения.

Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что частично сгоревший собор Парижской Богоматери необходимо будет восстановить за пять лет.

Об этом он заявил в ходе обращения к нации, сообщает BFMTV.

Пожар в соборе Парижской Богоматери начался 15 апреля, его потушили только спустя 12 часов. В результате была уничтожена крыша собора и обрушился шпиль, однако основная конструкция и две башни были сохранены.

Французский президент Эмманюэль Макрон заявил, что Нотр-Дам будет восстановлен, и объявил, что запустит международную кампанию по сбору средств. Парижский монетный двор сообщил, что перевыпустит коллекционные монеты 2013 года с изображением собора, деньги будут направлены на реконструкцию. О намерениях пожертвовать средства на восстановление Нотр-Дам-де-Пари также заявили ряд бизнесменов и крупных компаний.