НСК «Олимпийский»: Штабы Порошенко и Зеленского арендовали стадион с 9.00 до конца суток 19 апреля 1 16.04.2019, 22:10

Ранее штабы кандидатов в президенты Украины подписали соглашение об аренде «Олимпийского».

Штабы кандидатов в президенты, основателя и художественного руководителя студии "Квартал 95" Владимира Зеленского и действующего главы государства Петра Порошенко, арендовали НСК "Олимпийский" с утра до конца суток 19 апреля. Об этом изданию "theБабель" сообщили в пресс-службе стадиона.

"Стадион арендовали 19 апреля с 9.00 до 00.00", – сообщили в пресс-службе.

Администрация комплекса отказалась комментировать вопросы, связанные с дебатами, посоветовав дождаться официальных заявлений штабов.

31 марта состоялся первый тур выборов президента Украины. Согласно официальным данным ЦИК, за Зеленского проголосовали 30,24% избирателей, за Порошенко – 15,95%. Они проходят во второй тур выборов, который состоится 21 апреля.

3 апреля Зеленский предложил провести дебаты на стадионе "Олимпийский" в Киеве. Он заявил, что ждет ответа от Порошенко в течение 24 часов, и выдвинул ряд условий. В ночь на 4 апреля Порошенко принял предложение. Он назначил дебаты Зеленскому на НСК "Олимпийский" на 14.14 14 апреля.

Глава Центральной избирательной комиссии Украины Татьяна Слипачук объяснила, что официальные теледебаты, финансируемые из госбюджета, должны состояться в студии Общественного телевидения 19 апреля (начало – в 20.00). Дебаты кандидатов на стадионе могут быть формой предвыборной агитации и должны оплачиваться из фондов кандидатов, отмечали в ЦИК.

14 апреля Порошенко пришел на стадион "Олимпийский", Зеленский на НСК не появился.

В штабе Зеленского заявили, что под стадионом был агитационный митинг Порошенко, а дебаты на НСК "Олимпийский" должны начаться в 19.00 19 апреля.

Советник штаба Порошенко Олег Медведев15 апреля заявил, что президент готов принять участие в дебатах на НСК "Олимпийский" с 16.00 до 18.00 19 апреля, чтобы после этого кандидаты могли отправиться в студию Общественного телевидения для проведения дебатов, предусмотренных законом.

Политконсультант Зеленского Дмитрий Разумков заявил о нецелесообразности дебатов в рабочее время.

16 апреля Медведев сообщил, что штабы Порошенко и Зеленского подписали соглашение об аренде НСК "Олимпийский" на вечер 19 апреля. Переговоры между штабами продолжатся вечером во вторник.