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В Польше дети и молодежь до 18 лет смогут получать $130 в месяц

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  • 16.04.2019, 22:27
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В Польше расширяют помощь для семьи.

Польское правительство приняло поправки в законодательство, которые предусматривают выплату 500 злотых (около $130) на первого ребенка, передает «Польскае радыё».

Заявки на дотации можно подавать с июля в электронном виде.

Польское правительство расширило программу поддержки семьи 500+. Данная программа была введена в 2016 году и состояла в выплате 500 злотых на второго и следующего ребенка. На первого ребенка дотация выплачивалась при условии, что доходы в семье не превышали 800 злотых на человека.

Презентация расширенной программы состоялась в усадьбе Варшавской фондовой бирже. Премьер-министр Матеуш Моравецкий отметил, что программа 500+ была введена ради долгосрочного развития Польши. Она должна увеличить рождаемость, что в долгосрочной перспективе будет способствовать экономическому росту.

По сообщению правительства, проект предусматривает, что право на семейную помощь в размере 500 злотых будут иметь все дети и подростки в возрасте до 18 лет, независимо от дохода семьи.


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