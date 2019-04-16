Гродненцы собирают подписи против «живых» надписей на склонах Немана 1 16.04.2019, 22:21

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Большая надпись «Ленинский район» появилась прямо у Бернардинского костела в Гродно.

Жители Гродно не хотят, чтобы на склонах Нёмана появились надписи "Ленинский район" и "Октябрьский район", высаженные из живых кустов, пишет сайт hrodna.life.

Соответствующую петицию за отмену такого решения они создали на сайте (petitions.by https://petitions.by/petitions/2447) и собирают подписи под ней. На 22:00 под петицией было около 170 подписей. Это обращение авторы планируют передать в горисполком.

"Мы, жители города Гродно и другие неравнодушные граждане, требуем отменить решение о создании живых надписей "Ленинский район" и "Октябрьский район" на склонах костёла обретения Святого Креста и ниже ротонды по улице Дарвина, так как полагаем, что эти надписи исказят эстетическое восприятие культурно-исторической панорамы города Гродно. Кроме того, неэстетичное, на наш взгляд, оформление и сомнительный выбор текста для экспозиции не имеет ни смысловой, ни культурной ценности для восприятия горожанами и, тем более, гостями города", — говорится в петиции.

Поводом для такого обращения стало решение "Зеленстроя" высадить на склонах Нёмана надписи из кустов, которые будут обозначать названия административных районов города.