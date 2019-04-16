На Гомельщине УКС заплатил 338,6 тысяч долларов за работу стоимостью 41 доллар 2 16.04.2019, 22:45

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В КГК удивились.

КГК во время проверки документов по реконструкции сооружений водоснабжения Рогачева выявил вопиющий факт: один из районных УКСов заплатил за дорожные работы стоимостью 41 доллар (по смете)… 338,6 тыс. долларов. Как сообщает контролирующее ведомство, в такую сумму бюджету обошлись «работы по устройству подготовки из песчано-гравийной смеси под оголовки на подъездной дороге в объеме 2,4 куб. м», передает tut.by.

Всего же на Гомельщине выявлено завышений стоимости реконструкции объектов систем водоснабжения и водоотведения на сумму более 1 млн. рублей.

Материалы проверок направлены в правоохранительные органы для дачи правовой оценки действиям виновных должностных лиц.

Все эти работы выполняются в рамках проекта «Развитие систем водоснабжения и водоотведения», который реализуется в жилищно-коммунальном хозяйстве и финансируется Международным банком реконструкции и развития. Уже введено в эксплуатацию 4 объекта в Рогачевском и Речицком районах, использовано более 16 млн. долларов заемных средств.