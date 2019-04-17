США вводят новые санкции против Кубы, Никарагуа и Венесуэлы 17.04.2019, 7:34

Санкции станут еще одним инструментом давления на режим Мадуро.

Администрация президента США в среду введет новые санкции в отношении Венесуэлы, Кубы и Никарагуа. Об этом, как сообщают источники «Голоса Америки» в Белом доме, в среду объявит Джон Болтон, советник президента Трампа по национальной бещопасности.

Администрация Дональда Трампа добивается ухода Николаса Мадуро от власти и признания лидера Национальной ассамблеи (парламента страны) Хуана Гуайдо в качестве нового президента Венесуэлы. Правительство Гуайдо уже признали власти более чем 50 стран мира.

Болтон объявит о новых санкциях против трех стран в среду во время посещения Майами, рассказал источник в Белом доме. По словам собеседника, администрация не исключает применения любых действий в отношении Венесуэлы, ситуация в которой сейчас «все ближе к переломному моменту».

Джон Болтон, по информации «Голоса Америки», выступит в среду с речью перед бывшими участниками «бригады 2506». Это группа кубинцев, бежавших с острова после переворота Кастро. В 1961 году, при поддержке ЦРУ, они попытались свергнуть правительство Кастро. Этот эпизод известен как операция в бухте Кочинос (заливе Свиней). Она не увенчалась успехом.

«Мы хотим мирной передачи власти (в Венесуэле), но мы настроены на то, что передача власти состоится. Пусть Мадуро и его друзья задумаются о том, что значат эти слова», – говорит высокопоставленный чиновник в администрации президента.

По словам собеседника «Голоса Америки», в последние три месяца Белый дом оказал «максимальное давление» на режим Мадуро. Как уточняет источник, ситуация «близка к полному смещению (действующего) правительства».

«Было бы ошибкой утверждать, что ситуация (в Венесуэле) зашла в тупик», – добавляет собеседник.

США также усиливает давление на Кубу в попытках сместить Мадуро.

«Реальное давление на верхушку правительства Венесуэлы на сегодняшний день оказывают от 20 до 25 тысяч кубинцев (находящихся в стране). Но как для кубинцев, так и для россиян все может быть уже кончено», – утверждает высокопоставленный американский чиновник.

Кроме того, администрация Трампа в среду объявит о том, что суды в США впервые начнут принимать иски против иностранных компаний, которые используют на Кубе собственность, конфискованную у американских граждан в 1960 годах после переворота, устроенного Фиделем Кастро.