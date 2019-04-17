В Беларуси проверили 700 магазинов-«тюбетеек» 17.04.2019, 7:38

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На торговцев из Азии составили 500 протоколов.

Инспекции Госстандарта за прошлый год провели больше 700 мониторингов и проверок работы торговцев из Средней Азии, которые по низким ценам продают продукцию легпрома. Нарушения нашли почти во всех проверенных магазинах. В ведомстве рассказали, какие нарушения чаще всего встречаются у торговцев из Средней Азии, сообщает tut.by.

На магазины с товарами по низким ценам, или, как они их называют, азиатские, которые открываются по всей стране, не первый год жалуются как предприниматели, так и предприятия легпрома. Одни из основных претензий: недоплачивают налоги, нет нужных документов на товар и сложно конкурировать с такой продукцией из-за ее низкой цены. Власти подтверждают: нарушения у продавцов из Средней Азии действительно есть, и не все товары, которые здесь продаются, безопасны. При этом покупателей в магазинах с дешевым товаром из Средней Азии хватает.

Власти рассматривали возможности внести изменения в указ № 510, который предусматривает мораторий на проверку вновь созданных субъектов хозяйствования в течение двух лет с момента регистрации. Напомним, большинство торговцев из Средней Азии открыли магазины как раз меньше двух лет назад, то есть они не подпадают под внеплановые проверки, у них только проводят мониторинг. Но позже от этой идеи отказались, сообщали в МАРТ.

Специалисты Госстандарта за прошлый год проверили почти 12 тысяч наименований продукции. Под проверки попали в том числе взрослая и детская одежда, чулочно-носочные и бельевые вещи.

«Нарушения установлены практически у всех проверенных субъектов, — отмечают в Госстандарте. — Основными нарушениями по-прежнему являются отсутствие полной идентификации продукции и, следовательно, необходимой информации для потребителя на реализуемую продукцию, а также документов, подтверждающих ее безопасность и соответствие требованиям технических регламентов Таможенного союза.

В ведомстве рассказывают, что маркировка на таком товаре, как правило, представляет собой небольшой лист бумаги с набранной на компьютере или заполненной от руки информацией.

«В большинстве случаев информация для потребителя указана не полностью, вызывает сомнение ее достоверность в части вида и массовой доли сырья (состава), страны-изготовителя, символов по уходу за изделием, — уточнили в ведомстве. — За выявленные нарушения к субъектам хозяйствования применялись меры в соответствии с действующим законодательством, в том числе составлялись протоколы об административных правонарушениях (по результатам повторных мониторингов, если выявленные нарушения не были устранены)».

Всего было составлено около 500 протоколов.