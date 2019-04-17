«Губернатора» Зайца выгонят так же, как и предшественников? 3 17.04.2019, 7:58

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Леонид Заяц

Фото: ВИКТОР ТОЛОЧКО

Срок годности председателя Могилевского облисполкома – очень небольшой.

Новый глава Могилевской области Леонид Заяц в глазах Лукашенко должен стать новой надеждой. Но он его уволит довольно скоро, пишет «Могилевская весна».

26 марта Лукашенко уволил председателя Могилевского облисполкома Владимира Доманевского во время посещения агрохолдинга «Купаловское». Диктатора смутили «коровы как в Освенциме» и то, что «скотина обос…ая вся». Попало многим – в том числе и министру сельского хозяйства Леониду Зайцу и вице-премьеру Михаилу Русому, которых 27 марта Лукашенко отправил в отставку.

Впрочем, ненадолго – уже 1 апреля правитель отправил Русого и Зайца поднимать Могилевщину, отметив, что те должны показать себя «технологичными настоящими мужиками».

3 апреля Могилевский областной «совет депутатов» единогласно утвердил экс-министра в качестве нового председателя облисполкома. Обратный отсчет начался.

ПРОТИВ УСПЕХА ЛЕОНИДА ЗАЙЦА – ОПЫТ ЕГО ПРЕДШЕСТВЕННИКОВ

За последние двадцать лет Могилевской областью дольше шестилетнего срока управлял только один человек – Борис Батура. 8 лет, с 14 ноября 2000 по 31 октября 2008 Батура стоял во главе региона. Нужно отдать должное, что за время его руководства область сумела выйти из кризиса конца 90-х годов. Во многом это связано с российским капиталом и инвестициями – у Батуры были хорошие связи в соседнем государстве.

Борис Батура, фото — mlyn.by

Он же был последним из председателей Могоблисполкома, кто пошел на повышение – в 2008 году стал председателем «совета республики».

У остальных получилось хуже. Гораздо хуже.

ПЕТР РУДНИК И ЕГО «НИКЧЕМНЫЙ» СТИЛЬ УПРАВЛЕНИЯ

Петр Рудник, который сменил Батуру, до этого занимал пост директора «Могилевлифтмаша». В конце 00-х предприятие было на подъеме, завод получал много заказов из России, а рабочие – относительно неплохие зарплаты.

В конце 2008 года Рудник официально стал председателем Могилевского облисполкома и продержался 6 лет, хотя регион при нем деградировал.

Петр Рудник

Все закончилось примерно также, как и недавно в «Купаловском» — 5 ноября 2014 года Лукашенко на совещании в доме Советов заявил, что в области отсутствует адекватная система подбора кадров, а стиль работы Рудника он назвал «никчемным». Правда, дикатор дал главе области время на исправление – 10 дней.

До 15 ноября Рудник сменил нескольких руководителей предприятий и сельхоз организаций по всему региону, был строг с подчиненными и старался навести порядок. Не помогло – 22 декабря, меньше чем через месяц после совещания, Лукашенко уволил Рудника. Уже на следующий день экс-председателя облисполкома назначили генеральным директором завода «Могилевхимволокно». Там дела у Петра Михайловича пошли несколько лучше – предприятие развивается, хотя проблемы есть.

ВЛАДИМИР ДОМАНЕВСКИЙ – НЕЗАМЕТНЫЙ И НЕПОНЯТНЫЙ

Следующим после Рудника председателем Могилевского облисполкома стал Владимир Доманевский. До этого чиновник обитал долгое время в столице, где занимал разные должности в аппарате Минского облисполкома, потом четыре года был председателем Слуцкого райисполкома, а затем год был помощником Лукашенко в Гродненской области.

Владимир Доманевский, фото — Денис Васильков, tut.by

27 декабря 2014 Лукашенко назначил Доманевского председателем Могилевского облисполкома и тут, пожалуй, и все. На фоне жесткого и авторитарного Рудника Доманевский выглядел тенью, которая непонятно за что отвечает. Он встречался с какими-то делегациями, развивал отношения с Китаем, и вообще чем-то вроде занимался, но область бодро деградировала.

Все знают, чем закончилось пятилетнее правление Владимира Викторовича – «Купаловское», коровы, угроза надеть наручники, out.

Куда его отправят работать – пока неизвестно.

ЗАЯЦ МНОГО ЧЕГО СКАЗАЛ ПРО ПЛАНЫ. РУДНИК НАЧИНАЛ ТОЧНО ТАК ЖЕ

3 апреля, сразу после утверждения Зайца в роли председателя Могоблисполкома, Наталья Кочанова, глава администрации Лукашенко, заявила, что «кадровые перестановки в регионе помогут реализовать в полной мере потенциал области».

«Времени очень мало, за два года мы должны изменить экономику этого региона», — заявил сам Заяц, — Нужно производить больше востребованной товарной продукции, реализовывать ее по хорошим ценам, а полученные средства направлять на хозяйственную деятельность, развитие социальной инфраструктуры, повышение заработной платы, — растекся в планах экс-министр сразу после назначения.

Вряд ли эти слова стоят хоть скольку-нибудь. До него Рудник и Доманевский вступали в должность с такой же риторикой, но изменить экономику у них если и получилось, то как-то не туда.

Рудник после утверждения его председателем облисполкома, заявлял, что «Могилевщина не должна сбавлять обороты, она должна двигаться вперед».

— Мы обязаны не допустить падения производства в области и достигнуть намеченного прироста промышленного и сельскохозяйственного. Нужно не только не потерять рынки сбыта, но и находить новые, нетрадиционные рынки для продукции наших производителе, — с этих слов начиналась карьера Петра Михайловича как главы региона.

Когда в должности председателя облисполкома утвердили Доманевского, он с планами не торопился – сказал, что не подготовлен, чтобы говорить по этой теме. Зато в очередной показал, как любит президента, назвав его «политиком мирового масштаба», который как раз формировался в Могилевской области.

РОБОТЫ-ДЕПУТАТЫ

Знаете, что объединяет Рудника, Доманевского и Зайца уже сейчас? Да, каждый из них был назначен председателем облисполкома лично Лукашенко. Но помимо назначений, каждого из этих людей утвердил в должности Могилевский областной «совет депутатов».

Могилевский областной Совет депутатов, фото — mogilevnews.by

Важный момент – единогласно.

Забавно выглядит факт того, что кандидатуры людей, которые последние десять лет управляют областью с населением около миллиона человек, не вызывают никаких вопросов.

Доманевский и Заяц вообще до назначения в Могилевскую область ничего общего с ней не имели. Последний, к тому же, еще и провалившийся министр.

В конце концов, как можно в третий раз подряд единогласно утверждать нового председателя Могоблисполкома, если Лукашенко, который назначил первых двух, очевидно был неправ?

Если бы «советы депутатов» в Беларуси избирались, а не формировались, интриги с появлением нового главы региона было бы больше.

Пока же интриги нет – Могилевская область уверенно плетется в экономическом хвосте республики. Смена председателя облисполкома в этом случае – всего лишь замена люстры над перегоревшей лампочкой.

Через 5-6 лет, если не раньше, Зайца сменят – на него повесят всех собак отсталости региона, после чего Лукашенко назначит нового героя. Тот буднично скажет про большие планы и его утвердят. Единогласно.