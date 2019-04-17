Путин теряет Судан 2 Константин Эггерт, «Немецкая волна»

17.04.2019, 8:34

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Константин Эггерт

Куда заведет Россию «африканская гонка»?

Всего за месяц позиции Кремля изменились сразу в двух странах Африки. В Судане случились массовые протесты уставшего от нищеты, коррупции и диктатуры населения. Правящие страной генералы посадили под домашний арест большого друга Москвы фельдмаршала и президента Омара Хасана аль-Башира. Зато в Ливии другой кремлевский "клиент", тоже фельдмаршал, Халифа Хафтар развивает наступление на Триполи и, возможно, скоро свергнет признанное ООН правительство страны. В первом случае официальная Москва встревожена свержением "легитимного руководства", во втором активно помогает… правильно, свержению другого легитимного руководства! Кремль все эти "неувязочки" совершенно не беспокоят.

Чем занята ЧВК Вагнера в Судане?

Омар аль-Башир воплощает собой наиболее любимый Москвой тип союзника - "убийца на троне". Самоназначенный фельдмаршал, проигравший гражданскую войну и потерявший полстраны, правил Суданом тридцать лет и заслуженно награжден аж двумя исками Международного уголовного суда за геноцид и преступления против человечности в Дарфуре.

В последние годы он и Путин, что называется, нашли друг друга. Российское руководство, мечтавшее заполучить военно-морскую базу в соседнем государстве Джибути, получило некоторое время тому назад отказ. Башир, который пребывал в состоянии частичной изоляции, пообещал Кремлю военно-морскую и военно-воздушную базы плюс участие в разработке месторождений природного газа и золота в обмен на поставки оружия (включая самолеты Су-30) и обучение суданской армии. Эту задачу, судя по всему, выполняли до последнего времени сотрудники вездесущей ЧВК Вагнера. При этом, как и следовало ожидать, российские наемники, похоже, не только помогали суданским "подсоветным" (так на советском военном жаргоне называют обучаемых иностранцев) осваивать боевую технику, но и содействовали в сдерживании митингов протеста.

Образцовый танкист Асад

Протесты, связанные с ростом цен, падением и без того запредельно низкого жизненного уровня и усталостью от коррупции фельдмаршала и его присных, застали Москву врасплох. Представитель МИДа Мария Захарова ограничилась общими фразами. Зато печально известный как автор ряда репрессивных законопроектов член Совета Федерации Андрей Клишас разразился тирадой про недопустимость неконституционных методов смены власти.

Еще более неприятным для официальной Москвы должно было стать то, что с воскресенья 14 апреля у Судана появился новый фактический лидер - генерал Абдель Фаттах аль-Бурхан Абдулрахман. Аль-Бурхан объявил о скором освобождении из тюрем политзаключенных и сообщил, что военные оставят под своим контролем лишь министерства обороны и внутренних дел - для поддержания порядка в переходный период. Новый фактический руководитель Судана также предложил протестующим и представляющей их разношерстной оппозиции назвать своего кандидата на пост премьер-министра.

С точки зрения путинского режима, все это выглядит подозрительно. Москва, как известно, предпочитает не болтовню про необходимость "прислушаться к мнению народа", а крутых вождей, умеющих и любящих "наматывать кишки протестующих на гусеницы танков". Таких, как Башар Асад. Поведение аль-Бурхана в эту, с позволения сказать, парадигму не вписывается. Что вызывает нехорошие подозрения в желании генерала наладить связи с Западом и дистанцироваться от Москвы. Возможно, наступает тяжкая минута прощания Путина и Шойгу с мечтами о базах на Красном море. На которые (к радости не подозревающих о грозящем им суданском счастье российских налогоплательщиков) все равно не хватит самолетов и особенно боевых кораблей.

Впрочем, большая часть суданской оппозиции настаивает на скорейшем переходе к полностью гражданскому правительству и безоговорочном уходу армии в казармы. Теоретически, это может вновь сплотить военных и заставить их обратиться к тем же вагнеровцам за помощью в разгоне митингов. Но пока такое развитие событий выглядит не очень вероятным. Во-первых, усталость от правления аль-Башира, похоже, охватила даже людей в погонах. Во-вторых, для уже ослабленной гражданской войной страны, потерявшей отколовшийся в 2011 году Южный Судан, новый междоусобный конфликт может стать смертельным. В-третьих, пустить в ход оружие армия могла с самого начала. Она едва ли станет это делать сейчас.

Халифа Хафтар - союзник Путина и… Макрона

Зато в Ливии "клиент" Владимира Путина Халифа Хафтар пока выигрывает. И ни Захарову с ее шефом Лавровым, ни "сенатора" Клишаса, ни его коллег легитимность происходящего совершенно не волнует. В том числе и тот факт, что правительство в Триполи официально признано ООН, на которую так любят ссылаться в Москве.

Впрочем, Путин тут не один. По данным журналистов британской The Telegraph, президент Франции Эмманюэль Макрон негласно поддерживает Хафтара.

Египетский президент Абдель Фатах ас-Сиси делает это вполне открыто. И Париж, и Каир считают, что Хафтар сможет обуздать исламистов, которые вольготно чувствуют себя в Ливии при слабом правительстве в Триполи и станет нормальным светским военным правителем старой школы - без психозов и идеологических выкрутасов покойного Муамара Каддафи, другом иностранных инвесторов, готовым развивать вместе с ними нефтегазовый сектор Ливии. Хафтару и его друзьям в Париже, Каире и Москве противостоит Италия (бывшая метрополия Ливии) и Европейский Союз, которые поддерживают законное, но слабое правительство Фаиза Сараджа.

Российская военная база в Ливии?

Расчет Путина - не только и не столько вернуть в Ливию российских нефтяников и газовиков, которые работали там при Каддафи, сколько получить от Хафтара разрешение открыть базу российских военных. В прошлом году президент ас-Сиси вежливо, но твердо отказал Кремлю в подобной просьбе - несмотря на демонстративно теплые отношения с Путиным. Все-таки Египет остается, несмотря на охлаждение эпохи Обамы, важнейшим союзником и получателем помощи США в регионе.

Москва, давно культивирующая связи с Хафтаром, надеется, что ливийский фельдмаршал не подведет и базу предоставит. Это далеко не гарантировано, потому что Хафтар, если придет к власти в Ливии, едва ли захочет зависеть только от Москвы. Полагаю, что одна из причин, по которой Макрон поддержал Хафтара - это нежелание отдавать Ливию Путину.

Однако сама по себе экспансия путинской России в Африке - новый факт международных отношений. Ее цель - обслуживание бизнес-интересов кремлевской верхушки, символом которых стал "повар Пригожин" и, попутно, давление на Запад. База в Ливии - это воплощение мечты о создании угрозы южному флангу НАТО и отслеживании кораблей 6-го флота США в Средиземном море. Даже Каддафи не предоставлял СССР таких возможностей. Теперь вся надежда на Халифу Хафтара - кстати, гражданина США, сотрудничавшего с ЦРУ. В других условиях одного этого хватило бы на пару лет пропагандистской истерии на российском госТВ. Но не в случае с "нашим" Хафтаром.

"Кремлевские" жаждут новых контрактов на поставку оружия, новых баз, новых золотых и алмазных приисков, новых нефтегазовых месторождений. Плюс Путин, похоже, действительно готовится к большой войне с Западом лет через пять-десять. И ради этой подготовки готов на самый отчаянный риск и самые экзотические союзы. В какой-то момент эта стратегия даст сбой - в силу ограниченности ресурсов Москвы, сильно подмоченной репутации путинского режима и господствующем в МИД и спецслужбах угодничестве, заменившем профессионализм. Нужна ли России эта "африканская гонка" - большой вопрос. Но то, что она стала для Путина почти настолько же важной как война в Сирии, сомнений не вызывает.

Константин Эггерт, «Немецкая волна»