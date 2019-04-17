Зеленский назвал главное условие дебатов на НСК «Олимпийский» 25 17.04.2019, 8:49

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Кандидат в президенты Украины опубликовал новое видеообращение.

Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский заявил о начале распространения билетов на дебаты с главой государства Петром Порошенко на НСК Олимпийский при условии свободного доступа людей на стадион. Об этом он сообщил через видеозапись в Facebook, сообщает liga.net.

"Дебаты-2019 19 апреля в 19:00 - свободный доступ. Распространение билетов начинается прямо сейчас", - сказал он.

На одного человека можно зарегистрировать два бесплатных билета.

Зеленский обвинил своего оппонента в попытке разделить людей, уточнив, что команда президента предлагает установить две сцены на стадионе для того, чтобы каждый кандидат выступал на собственной площадке.

"Где вы видели в мире, чтобы два кандидата выступали на двух разных сценах?" - отметил Зеленский.

По его словам, команда Порошенко также выступает против установки фан-зоны на поле стадиона.

"Опять хотят разделить людей. Они против свободного доступа людей. А для нас - это главное условие", - подчеркнул Зеленский.

16 апреля 2019 года штабы кандидатов в президенты Петра Порошенко, Владимира Зеленского и НСК Олимпийский подписали трехсторонний договор на аренду стадиона на вечер 19 апреля.