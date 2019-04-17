Что стоит за «яблочно-нефтяным» конфликтом Беларуси и России? 12 17.04.2019, 9:00

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Лукашенко серьезно просчитался.

«Россельхознадзор» под белорусскими сертификатами очередной раз увидел «санкционку». Теперь «белорусские» яблоки и груши в России под запретом. Лукашенко ответил на санкции РФ угрозой закрыть на ремонт нефтепровод «Дружба», через который транспортируется российская нефть. Ситуацию в «яблочно-нефтяном» конфликте России и Беларуси сайту Charter97.org прокомментировал руководитель Аналитического центра «Стратегия» Леонид Заико.

- В «Россельхознадзоре» работают люди профессиональные. Они умеют сделать анализ продуктов питания вплоть до генетического ДНК уровня. Так что формальные основания для запрета у них есть. У нас уже такие конфликты были. Например, по мясу. Это легко сделать специалистам по ДНК. Можно найти вещи, которые вообще не могут быть «родом из Беларуси».

Что касается яблок, то я хочу сказать, что наша тетя Фрося в магазине, когда заходит, то видит белорусские - сморщенные, высохшие за несколько месяцев хранения. Яблоки же из Польши в очень хорошем состоянии. Органолептические показатели великолепные. Главное, что они сочные. Так вот, на юге Польши сады идут десятками километров. Совершенно естественно, что они эти яблоки прекрасно продают. У нас же такого объема производства нет. Мы импортируем даже из Турции, из стран с хорошим климатом.

Я бы не стал на месте белорусских чиновников защищать те компании, которые занимаются реэкспортом. Они довольно-таки сильно напроказничали, потому что Данкверт (глава «Россельхознадзора» — прим. Charter97.org) попросил ФСБ выяснить, что стоит за этими компаниями. Естественно, что в общем-то это будет выяснено. Я уверен, появится информация. И очень неожиданная.

Лукашенко допустил две довольно серьезные ошибки за последнее время: это его прогноз по выборам в Украине, в котором он ошибся абсолютно и который показывает, что он по себе мерил. Вторая — защита достаточно проблемных нарушителей всей системы торговых отношений. Поймали за руки и будут ловить еще. Зачем он это делает я не знаю. Могут быть замешены личные интересы, интересы приближенных. Вот такая ситуация.

- Как вы оцениваете размер ущерба, который наносится этим запретом «Россельхознадзорa»?

- Никакого ущерба для нас с вами лично не будет, кроме морального стыда, потери лица и так далее. Но нам же не впервой краснеть за власть. Экономического ущерба - никакого. Если вы беспокоитесь о разного рода проходимцах, то чего о них беспокоиться? Они ничего не создают, а просто перепродают. Опять же, могут быть затронуты личные интересы приближенных к власти людей. Не секрет, что на реэкспорте «санкционки» неплохо зарабатывали.

- Лукашенко пригрозил закрыть нефтепровод «Дружба» на ремонт. Какие потери понесет Россия от такого решения?

- Совершенно глупая вещь, потому что тогда будет разбираться не Путин с Лукашенко, а российские спецслужбы со всеми товарищами в Беларуси, которые не понимают с кем они имеют дело. Это все опасные игры со спичками у детей дошкольного возраста. Тут Россия своего не упустит.

Беларусь из-за России села на наркотическую иглу. Для сегодняшних властей все что связано с нефтью - ничего хорошего не сулит. Но для Беларуси будущего - чем меньше мы будем получать доходов от нефти, тем мы будем умнее, прогрессивнее и будем лучше жить.

- Как может развиваться конфликт дальше, расскажите о возможном развитии событий на ваш взгляд?

- Я не прогнозист, но кое-кто может заболеть, попасть в больницу, упасть, катаясь на лыжах. Может быть другое развитие событий: Лукашенко поедет в Кремль, ему присвоят звание Героя России и сделают заместителем Путина. А пока - закупаемся яблоками, в ближайшее время на наших прилавках их будет очень-очень много.

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