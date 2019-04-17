Бабич перевел в Минск уже семь своих коллег с бывшего места службы 15 17.04.2019, 8:59

3,126

Михаил Бабич

Фото: tatarstan.ru

Чем занимается «приволжский» в Беларуси?

С сентября 2018-го до вчерашнего дня в Минске оказались шесть коллег Михаила Бабича с периода его полномочного представительства в Приволжском федеральном округе - в том числе силовики, сообщает «Белсат».

Согласно распоряжению российского премьер-министра, торговым представителем России в Беларуси назначен Юрий Золотарев. Он был заместителем Михаила Бабича, когда тот занимал пост полномочного представителя президента России в Приволжском федеральном округе. Золотарев - не первый дипломат из предыдущей команды Бабича во время его службы в Приволжском федеральном округе, которую посол активно перетягивает в Минск.

Интересно, что предшественник Золотарева, Николай Асаул, проработал в Минске всего восемь месяцев и был уволен по собственной просьбе.

Помимо Золотарева, с сентября 2018-го в Минске оказались еще шесть коллег из его бывшего аппарата:

Александр Дементьев

Андрей Клинцевич

Светлана Липей

Олег Слободян

Алексей Сухов

Илья Федоров.

Наиболее интересные личности с Приволжского десанта - Клинцевич и Сухов.

Алексей Сухов - силовик, военный дипломат и выходец из ГРУ, в Минске занял должность советника-посланника. В Приволжье был заместителем и помощником Бабича, курировал работу силовиков и внутреннюю политику регионов, входивших в федеральный округ.

Андрей Клинцевич - сын Франца Клинцевича, российского сенатора белорусского происхождения. Он служил в спецназе ВДВ, получил военное образование и перед приездом в Беларусь курировал военно-патриотические клубы «Молодой гвардии Единой России».

В 2014 году, по данным «Новой газеты», он с отцом получили «Почетные грамоты» от президента России за участие в крымских событиях весны того года, в каких именно - неизвестно. По сведениям украинских СМИ, он регулярно ездил в Крым и на Донбасс. Украинский телеканал «Прямой» сообщал, что Клинцевич - сотрудник ГРУ под агентурной кличкой «Гога». Но подтверждения этой информации канал не предоставил.

Перед приездом в Беларусь Клинцевич курировал военно-патриотические клубы «Молодой гвардии Единой России». В прошлом году именно на этой должности незадолго до своего назначения первым секретарем российского посольства в Беларуси Клинцевич-младший приехал в нашу страну и посетил кадетское училище в Гродно. Целью визита училище было названо «ознакомление с условиями обучения, проживания, досуга кадетов, налаживание тесного взаимодействия белорусских и российских кадетов».