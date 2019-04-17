Яцек Чапутович: Солдаты США в Польше – надлежащее средство сдерживания России 1 17.04.2019, 9:08

Яцек Чапутович

Глава МИД Польши прокомментировал очередной раунд переговоров с США.

Завершился очередной раунд переговоров о возможности постоянного военного присутствия США на территории Польши, сообщает «Голос Америки».

На сегодня, цена вопроса для Варшавы – 2 миллиарда долларов. Такую цифру вложений со своей стороны озвучило польское руководство в ходе последнего раунда переговоров. Теоретически эта сумма может возрасти в разы, поскольку переговоры с Польшей о создании военной базы проходят на фоне сообщений о том, что администрация Дональды Трампа изучает план, предполагающий, что такие страны, как Германия, Япония и Южная Корея, должны будут оплачивать полную стоимость содержания американских войск на своей территории. Они также должны будут платить дополнительно 50 процентов за то, что США обеспечивают им защиту.

О том, почему для Польши важно американское присутствие автор и ведущая программы «Настоящее время. Итоги» Юлия Савченко поинтересовалась у министра иностранных дел этой страны Яцека Чапутовича.

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