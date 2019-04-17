Зачем учителя собирают досье на учеников и их родителей? 4 17.04.2019, 9:31

3,001

Иллюстрационное фото

Как грамотно себя вести, если школа запрашивает личные сведения о детях и семье.

Родители школьников в социальных сетях рассказывают, что учителя просят их предоставить в специальных анкетах личную информацию: свидетельство о рождении, паспортные данные ребенка и родителей, адрес проживания, льготы и достижения в учебе и спорте, пишет «Завтра твоей страны».

Большая часть этой информации у школ уже есть, говорит эксперт в области защиты персональных данных, юрист правозащитной организации Human Constanta Алексей Козлюк.

Законно ли учителя собирают дополнительные персональные данные учеников и их родителей, и можно ли отказаться делиться этими сведениями?

Какую информацию могут собирать в школе?

У школ и вышестоящих органов системы образования имеется информация о школьнике и его семье, предусмотренная нормативными актами, с момента поступления в школу. По мере необходимости она обновляется и дополняется. Этими данными госструктуры могут делиться между собой в различных ситуациях в рамках закона.

Законно ли просить у родителей информацию, как указано в анкетах?

Законно ли учителя просят родителей заполнить анкеты или нет, определить сложно. Ведь в публичном доступе нет нормативных документов о создании дополнительной базы данных в учреждениях образования, как нет и объяснения от администрации школ о том, на каком основании запрашиваются сведения о детях и их родителях.

Но поскольку никто не объяснил родителям, для чего это делается, у них возникают сомнения.

Если же нет нормативного акта, на основании которого школы собирают персональные данные детей и их родителей, то эти действия могут нарушать закон «Об информации, информатизации и защите информации». Он гласит, что «никто не вправе требовать от физического лица предоставления информации о его частной жизни и персональных данных». Там же указано, что собирать персональные данные можно только с согласия человека.

Может ли школа обязать предоставить эту информацию?

Школа имеет право просить родителей поделиться нужными ей сведениями. Но руководство учреждения образования в этом случае должно ссылаться на нормативный документ или распоряжение, которому оно следует. Юрист говорит, что подобная анкета должна сопровождаться обоснованием, для чего и на каком основании собирается информация. Родители имеют право знать, для каких целей они передают сведения о себе и своих детях, а также у кого будет находиться база данных и как она будет защищена.

Без согласия человека его персональные данные могут попадать в базу только в том случае, если есть нормативный документ, где написано, что для сбора этой информации согласие гражданина не требуется.

Если работники школ, которые передают родителям анкеты, не знают, для чего они собирают информацию, они не могут гарантировать, что полученные персональные данные будут использоваться только для официальных целей и что ими не воспользуются злоумышленники.

Что делать, если сомневаешься в необходимости предоставления запрашиваемых данных?

Родители могут обратиться к администрации школы с просьбой объяснить необходимость сбора этих сведений. Если они не получат удовлетворительного ответа, можно перенаправить запрос в районный отдел образования и дальше в вышестоящие органы.

Родители в таких случаях не обязаны предоставлять письменный отказ: не написав, что дает свое согласие на сбор и обработку предоставленных персональных данных, человек автоматически отказывает от этого.