На трассе Одесса-Киев вооруженные люди напали на полицейский пост 9 17.04.2019, 9:35

2,932

Есть раненые.

Неизвестные напали на пост полиции на трассе Одесса-Киев и устроили стрельбу. По данным очевидцев ранены 5 человек, в полиции сообщили о двух.

Об этом на своей странице в Facebook написала украинская активистка Олеся Голодок, сообщает censor.net.ua.

По словам активистки, группа людей в масках напала на сотрудников "Укртрансбезопасности".

"Киевская трасса, пост у села Дачное. Неизвестные в масках зашли на пост со стороны села, сразу, как на посту выключили свет. Расстреляли инспекторов "Укртрансбезопасности" и общественных деятелей Украинского Транспортного Союза. Добивали людей палками. Крушили и расстреливали машины", - написала она.

Также Голодюк отметила, что "все это время инспекторы патрульной полиции Одесской области спокойно наблюдали и совершенно не вмешивались": "Никакой попытки остановить преступников! Бандиты на глазах полицейских спокойно покинули место преступления".

По предварительным данным, в результате нападения ранены пять человек. Один парень — в тяжелом состоянии. Кроме того, повреждены пять автомобилей.

Советник начальника ГУНП Руслан Форостяк написал на своей странице в Facebook, что пока не может подтвердить информацию о раненых - возможно, данные из больниц поступят позже.

Что касается нападения, то, по его словам, возле поста одна группа активистов напала на другую.

"Есть свидетельства, что применялось травматическое оружие и биты как со стороны нападавших, так и со стороны тех активистов, что там работали. Возможно, конкуренты, разберемся. Дерзость действительно поражает. Все происходило практически на КП…Надеюсь те, кто это устроил пожалеют и понесут адекватное наказание", - заверил он.

Также Форостяк отметил, что действия правоохранителей, которые были рядом с местом происшествия, и как будто не вмешивались, будут проанализированы отдельно.

Как пишет "Думская" позже полиция подтвердила информацию о двух пострадавших. Олеся Голодок уточняет, что тяжело раненого сейчас оперируют.

Форостяк сообщил о средней степени тяжести ранений двоих человек - у одного ЗЧМТ, у другого - рваная рана затылка.