Путин оказался «жидковат» 3 17.04.2019, 9:58

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Россия с широкой улыбкой идет навстречу очередному коллапсу.

Последний опрос «Левада-центра» фиксирует рекордную популярность Иосифа Сталина среди россиян за все время исследований. Более 50% опрошенных признались в том, что они относятся к диктатору с восхищением, симпатией или уважением, что является максимальным показателем за последние 20 лет. Из их числа — у 4% россиян образ «вождя» вызывает чувство восхищения, у 41% — уважения, а еще у 6% опрошенных — чувство симпатии. Безразличие к Сталину высказали 26% участников опроса. Ненавидят и до сих пор боятся «вождя всех народов» 8% респондентов. Это продолжает тренд на положительную оценку его правления, который фиксируется социологами с 2015-го года, пишет newtimes.ru.

Политолог Дмитрий Орешкин: Это абсолютно логичная ситуация, связанная с совпадением двух факторов. Первый фактор — это пятнадцатилетняя государственная пропаганда вертикализма, ручного управления, изоляционизма, борьбы с Западом и так далее. В рамках продвижения таких идеалов волей или неволей происходит отсылка к авторитету Сталина. Например, Владимир Владимирович говорил, что нам необходим мощный индустриальный прорыв, и в качестве примера приводил тридцатые годы. Сама ориентация на «сильную личность» и «вертикаль управления» неявно, но достаточно последовательно коррелирует с популярностью Сталина.

Путин восстанавливает «гибридный» Советский Союз, пусть и в более мягкой форме. Это очевидно, начиная с фальсификации выборов и заканчивая обострением отношений с Западом ради переориентации на Восток. Точно так же, как Сталин договаривался с Китаем, так и Путин старается договориться с Китаем, Турцией и Сирией. «Поход на Запад» решил свои задачи. Произошло экономическое обновление и технологическая революция, появились мобильные телефоны, персональные компьютеры и Интернет. Должно было бы последователь технологическое обновление власти, но тут весь процесс и затормозили, потому что такие перемены рисковали подорвать полномочия нынешнего руководства. Отсюда «закручивание гаек» и Сталин. Это одна из причин его популярности — интересы «верхов».

«Снизу» ее дополняет вторая причина, противоположная, но, как ни странно, ведущая туда же. Люди беднеют. Но под давлением тотальной пропаганды они поверили, что экономический рост «нулевых» был связан с жесткой кадровой политикой. Им же никто не объяснит, что рост стал возможен, потому что в девяностые прошли ненавидимые гайдаровско-чубайсовские реформы: заработали частные экономические интересы, конкурентный рынок, конвертируемый рубль. А пропаганда научила людей, что рост стал возможен, потому что Путин посадил Ходорковского, прогнал Гусинского и «навел порядок».

Но поскольку это голая брехня, то через десять лет такого «порядка» жить лучше не становится. Путинские ребята поделили самые жирные куски, устранили конкуренцию, установили монополии, построили вертикаль, укрепили номенклатуру и, соответственно, задушили экономический рост. Но людям кажется, что роста нет потому, что «порядка» недостаточно. Им не кажется, что рост возобновится, если Путина уберут и вернут условного Чубайса. С их точки зрения Путин недостаточно Сталин. Находясь в рамках государственной пропаганды еще советских и постсоветских времен, люди, которые больше всего страдают от последствий действия властей, говорят: «Путин-то слабак! Нам нужен Сталин, чтобы он повесил и расстрелял врагов и все раздал народу».

Россиянам кажется, что нужна жесткая вертикаль и суровый, но справедливый вождь, который плохих накажет, а хороших накормит. Начальники играли с такой идеологией ради укрепления себя во власти и ограничения конкуренции, но население удивительным образом обвиняет их теперь не в том, что они задушили экономический рост, а в том, что они его не додушили. Вот если бы они душили сильнее, то было бы замечательно, как при Сталине, а при нем, по мнению многих, было очень хорошо. И никто не помнит, что тогда было два голода — сначала Голодомор и начало коллективизации, когда погибло порядка 6 миллионов человека, потом послевоенный, когда мы потеряли еще миллион.

Так что мы сейчас наблюдаем интересный эффект от пропаганды «сверху», воспринятой «низами» и конвертированной в претензии снизу к этим же верхам, основанные на критериях той же самой пропаганды. Путин оказался «жидковат», товарищ Сталин на его месте уже присоединил бы ДНР, расстрелял бы Чубайса и вообще реализовал бы все мечты простого советского человека. За этим очень интересно наблюдать, но вообще возникает ощущение катастрофы. Страна так и не осознала реальный источник своих несчастий, и с широкой улыбкой и мускулистыми плечами идет семимильными шагами навстречу очередному коллапсу. Это печально, хотя и вполне ожидаемо.