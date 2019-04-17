«Аякс» победил «Ювентус» Роналду и вышел в полуфинал

«Аякс» победил «Ювентус» Роналду и вышел в полуфинал2
- 17.04.2019, 9:59
А «Барселона» разгромила «Манчестер Юнайтед».
"Аякс" пробился в полуфинал Лиги чемпионов. В ответном матче 1/4 финала клуб из Амстердама добился волевой победы над "Ювентусом" — 2:1, сообщает pressball.by.
В полуфинале "Аякс" встретится с сильнейшим клубом из пары "Тоттенхэм" — "Манчестер Сити" (первый матч — 1:0).
ЮВЕНТУС — АЯКС — 1:2
ТУРИН. "Ювентус Стадиум".
Судья — К.Турпен (Франция).
ЮВЕНТУС: Щенсны — де Шильо (Канселу, 64), Ругани, Бонуччи, Алекс Сандро — Джан, Пьянич, Матюиди — Бернардески (Бентанкур, 80), Дибала (Кин, 46), Криштиану Роналду.
АЯКС: Онана — Велтман, де Лигт, Блинд, Мазрауи (Синкгравен, 11; Магаллан, 82) — Шоне, Ф.де Йонг — Зиех (Хунтелаар, 88), ван де Бек, Нерес — Тадич.
ГОЛЫ: 1:0 — Криштиану Роналду (28, пас — Пьянич). 1:1 — ван де Бек (34, пас — Зиех). 1:2 — де Лигт (67, пас — Шоне).
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ: Джан, Криштиану Роналду.
Первый матч — 1:1.
"Барселона" одержала крупную победу над "Манчестер Юнайтед" в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов — 3:0.
Форвард каталонцев Лионель Месси оформил дубль.
"Барселона" шагнула в полуфинал самого престижного еврокубка, где сыграет с победителем противостояния "Ливерпуль" — "Порту" (первый матч — 2:0).
БАРСЕЛОНА — МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД — 3:0
БАРСЕЛОНА. "Камп Ноу".
Судья — Ф.Брых (Германия).
БАРСЕЛОНА: тер Стеген — Серхи Роберто (Семеду, 71), Пике, Ленгле, Хорди Альба — Рактичи, Бускетс, Артур (Артуро Видаль, 75) — Месси, Луис Суарес, Кутиньо (Усман Дембеле, 81).
МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД: де Хеа — Джонс, Линделеф, Смоллинг, Янг — Мактоминай, Фред, Погба — Лингард (Алексис Санчес, 80), Рэшфорд (Лукаку, 73), Марсьяль (Далот, 65).
ГОЛЫ: 1:0 — Месси (16). 2:0 — Месси (20). 3:0 — Кутиньо (61, пас — Хорди Альба).
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Луис Суарес.
Первый матч — 1:0.