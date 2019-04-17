«Аякс» победил «Ювентус» Роналду и вышел в полуфинал 2 17.04.2019, 9:59

А «Барселона» разгромила «Манчестер Юнайтед».

"Аякс" пробился в полуфинал Лиги чемпионов. В ответном матче 1/4 финала клуб из Амстердама добился волевой победы над "Ювентусом" — 2:1, сообщает pressball.by.

В полуфинале "Аякс" встретится с сильнейшим клубом из пары "Тоттенхэм" — "Манчестер Сити" (первый матч — 1:0).

ЮВЕНТУС — АЯКС — 1:2

ТУРИН. "Ювентус Стадиум".

Судья — К.Турпен (Франция).

ЮВЕНТУС: Щенсны — де Шильо (Канселу, 64), Ругани, Бонуччи, Алекс Сандро — Джан, Пьянич, Матюиди — Бернардески (Бентанкур, 80), Дибала (Кин, 46), Криштиану Роналду.

АЯКС: Онана — Велтман, де Лигт, Блинд, Мазрауи (Синкгравен, 11; Магаллан, 82) — Шоне, Ф.де Йонг — Зиех (Хунтелаар, 88), ван де Бек, Нерес — Тадич.

ГОЛЫ: 1:0 — Криштиану Роналду (28, пас — Пьянич). 1:1 — ван де Бек (34, пас — Зиех). 1:2 — де Лигт (67, пас — Шоне).

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ: Джан, Криштиану Роналду.

Первый матч — 1:1.

"Барселона" одержала крупную победу над "Манчестер Юнайтед" в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов — 3:0.

Форвард каталонцев Лионель Месси оформил дубль.

"Барселона" шагнула в полуфинал самого престижного еврокубка, где сыграет с победителем противостояния "Ливерпуль" — "Порту" (первый матч — 2:0).

БАРСЕЛОНА — МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД — 3:0

БАРСЕЛОНА. "Камп Ноу".

Судья — Ф.Брых (Германия).

БАРСЕЛОНА: тер Стеген — Серхи Роберто (Семеду, 71), Пике, Ленгле, Хорди Альба — Рактичи, Бускетс, Артур (Артуро Видаль, 75) — Месси, Луис Суарес, Кутиньо (Усман Дембеле, 81).

МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД: де Хеа — Джонс, Линделеф, Смоллинг, Янг — Мактоминай, Фред, Погба — Лингард (Алексис Санчес, 80), Рэшфорд (Лукаку, 73), Марсьяль (Далот, 65).

ГОЛЫ: 1:0 — Месси (16). 2:0 — Месси (20). 3:0 — Кутиньо (61, пас — Хорди Альба).

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Луис Суарес.

Первый матч — 1:0.



