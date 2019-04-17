Ловушка для Зеленского 7 Юрий Смирнов

17.04.2019, 10:10

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Владимир Зеленский

Фото: Getty Images

Почему «слуге народа» лучше не становиться президентом Украины.

Свежий опрос Киевского института международной социологии (КМИС) дал четко понять: шансов у действующего президента Петра Порошенко догнать Владимира Зеленского нет. Дебаты здесь не помогут. Зеленскому выгоднее, чтобы в студии Суспильного стоял его манекен. Ведь манекен в выборах не участвует и не сможет дать конкретные ответы на волнующие всех вопросы.

Но после оглашения результатов выборов и выпитых бокалов шампанского в штабе команда Зеленского выйдет из своего виртуального мира и окажется один на один с государственной машиной. 72% за Зеленского, которые показал опрос КМИС, - это не его рейтинг поддержки. Это уровень ненависти и непринятия действующей власти. И вполне вероятно, что это отношение осенью-зимой перейдет к самому Зеленскому. И вот почему.

В том же опросе КМИС поинтересовался у респондентов, чего они ждут от нового президента в первые сто дней. На первом месте в рейтинге ожидания стоит снижение тарифов на коммунальные услуги. Открываем Конституцию - и видим, что президент Украины никаким образом не влияет на ценообразование в данной сфере. На втором месте – законопроекты о снятии неприкосновенности с депутатов, судей и президента. О, тут полномочия у президента есть! Отлично! Но не все так гладко. Даже если Зеленский внесет эти законопроекты, вероятность их принятия в Верховной Раде крайне мала.

Во-первых, зачем депутатам голосовать за это накануне парламентских выборов? Тогда же всем партиям придется переписывать предвыборные обещания и программы. И во-вторых, с какого перепугу парламент, большинство в котором за БПП и Народным фронтом, поддержит 300-ми голосами инициативу новоизбранного гаранта?! В 2014 году после избрания Порошенко ситуация была кардинально другой. На волне Революции Достоинства остатки Партии регионов голосовали в унисон с Батькивщиной и УДАРом, потому что выбора особо не было. А сейчас лично я не вижу особых мотивов для депутатов подыгрывать Зеленскому.

Движемся далее по списку ожиданий - и натыкаемся на расследование наиболее резонансных коррупционных преступлений. Думаю, тут комментировать нет смысла. Ждем, когда Зеленский лично вынесет приговор Свинарчукам-Гладковским и заведет их в тюремную камеру.

Также новый президент в первые 100 дней должен начать переговоры с Россией. Тут я даже допускаю, что Владимир Путин может сесть за стол переговоров с Зеленским и попытаться воспользоваться отсутствием у шоумена какого-либо дипломатического опыта. Зеленский твердо говорит, что никаких уступок по Донбассу и Крыму не будет, и конфликт будет урегулирован на условиях Украины. Уже прям вижу, как Путин соглашается отдать все оккупированные территории и выплатить многомиллиардные компенсации.

Социологи говорят, что в Украине рейтинг нового президента всегда обваливался до минимума примерно за полгода. Исключением был Порошенко. Его рейтинг обвалился через год. Чтобы ни делал президент, его рейтинг всегда будет низким.

И с этой проблемой неизбежно столкнется и Зеленский. Ведь 21 апреля большинство украинцев проголосуют не за него, а против власти.

Юрий Смирнов, liga.net