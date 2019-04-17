Криминалисты назвали причину пожара в соборе Парижской Богоматери 2 17.04.2019, 10:18

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Фото: Mustafa Yalcin/Anadolu Agency/Getty Images

Очаг возгорания был расположен у основания шпиля собора.

Криминалисты, расследующие причины пожара в соборе Парижской Богоматери в столице Франции, считают, что причиной возгорания стала "проблема с электрикой", сообщает 16 апреля Le Parisien (перевод – gordonua.com).

По версии специалистов, очаг возгорания был расположен у основания шпиля собора.

Криминалисты считают, что пожар мог начаться либо из-за короткого замыкания, либо из-за неисправности скрытой проводки.

Пожар в соборе вспыхнул 15 апреля. По предварительной информации, он произошел из-за ремонтных работ в здании.

У храма обрушились шпиль и крыша. В МВД Франции заявили, что основную конструкцию собора удалось спасти.

Утром 16 апреля пожар полностью ликвидировали. Его расследуют как несчастный случай.

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил 16 апреля, что собор должен быть восстановлен в течение пяти лет. Для реставрации храма открыли общенациональный сбор пожертвований.