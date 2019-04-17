В Москве полиция задержала участницу Pussy Riot 17.04.2019, 10:30

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Вероника Никульшина направлялась на вручение премии «Золотая маска» в Большом театре.

В Москве полиция задержала участницу Pussy Riot Веронику Никульшину. Как передает «Радио Свобода», об этом сообщил участник группы Петр Верзилов на своей странице в Твиттере.

Молния - только что на пути на премию «Золотая маска» в Большом театре задержаны Ника Никульшина из Pussy Riot и руководители «Театра на вынос» Алексей Ершов и Максим Карнаухов. Все трое официально номинированы на премию. Доставлены в ОВД Красносельский. Задерживали в штатском. pic.twitter.com/AVoGceObjj — Пётр Верзилов (@gruppa_voina) 16 апреля 2019 г.

Вместе с Никульшиной были задержаны руководители "Театра. На Вынос" Алексей Ершов и Максим Карнаухов. Они направлялись на вручение премии "Золотая маска" в Большом театре. Никульшина, Ершов и Карнаухов были номинированы в категории "экспериментальный театр" за спектакль Poe.Tri. У них есть официальное приглашение на мероприятие.

Бомбическое видео - самые серьёзно одетые люди в истории задержаний в России - когда задержали люди в штатском вместе с полицией перед государственной театральной премией в Большом театре и везут в ОВД. pic.twitter.com/tG1fjr7jUg — Пётр Верзилов (@gruppa_voina) 16 апреля 2019 г.

15 июля 2018 года Никульшина и другие участники Pussy Riot – Ольга Пахтусова, Ольга Курачева и Петр Верзилов, переодевшись в форму сотрудников полиции, выбежали на поле "Лужников" во время финальной игры чемпионата мира по футболу. Они сделали это в знак протеста против политических репрессий и полицейского произвола. Матч пришлось прервать на полторы минуты. На трибуне в этот момент находился президент России Путин.

За акцию "Милиционер вступает в игру" всех четырёх её участников арестовали на 15 суток. Позднее активистка Надежда Толоконникова предположила, что отравление её бывшего мужа Петра Верзилова могло быть местью за действия Pussy Riot во время чемпионата по футболу в России.