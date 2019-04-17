Директор ЦРУ настояла на жестком ответе Кремлю по делу Скрипалей 17.04.2019, 10:48

Джина Хаспел

Джина Хаспел показала Трампу снимки детей, пострадавших от применения «Новичка» в Солсбери.

Директор ЦРУ Джина Хаспел в марте прошлого года смогла убедить президента Дональда Трампа в необходимости жесткого ответа российским властям в связи с попыткой отравления Скрипалей в Великобритании. Об этом во вторник пишет газета New York Times (перевод – Голос Америки).

Журналисты NYT сообщают об эпизоде, который произошел вскоре после того, как Трамп номинировал Джину Хаспел на пост главы ЦРУ в марте 2018 года. Тогда «госпожа Хаспел укрепила свою репутацию в качестве одного из самых опытных докладчиков Трампа», утверждают источники, присутствовавшие во время совещаний Джины Хаспел с президентом.

В марте прошлого года руководители американских спецслужб собрались на совещание в Белом доме. Они пытались выработать решение в связи с попыткой отравления Сергея и Юлии Скрипаль. Скрипаля, бывшего офицера российской военной разведки, и его дочь пытались отравить в британском Солсбери с помощью нервно-паралитического газа типа «Новичок». Британия обвинила в отравлении российские спецслужбы.

Лондон настаивал, чтобы Белый дом выслал из США несколько десятков российских дипломатов, которых подозревали в работе на разведку. Однако Трамп первоначально очень скептически отнесся к этому требованию. Президент, как пишет NYT, расценивал отравление Скрипаля в качестве обычных «шпионских игр – неприятных, но находящихся в допустимых рамках».

Некоторые чиновники полагали, что Трамп, который часто критиковал «крыс» и перебежчиков, даже, возможно, испытывал симпатию к действиям Кремля, наказавшего предателя, пишет NYT.

Во время дискуссии Джина Хаспел, которая в тот момент исполняла обязанности директора ЦРУ, «повернулась к Трампу. Она очертила возможные ответы (России) тихим, но уверенным голосом, затем подалась вперед и сказала президенту, что сильным ответом станет высылка 60 дипломатов», говорится в статье.

Для того, чтобы убедить президента в необходимости жесткой реакции, Хаспел заявила, что в результате применения «Новичка» в британском Солсбери пострадали не только Скрипали, но еще и несколько детей. Кроме того, после атаки в Солсбери погибли птицы, вероятно, отравленные «Новичком». В качестве доказательства Хаспел продемонстрировала президенту фотографии, на которых были изображены попавшие в больницу дети и мертвые утки.

Трамп долго рассматривал снимки, а в конце совещания принял решение о жестком ответе российским властям, пишет NYT.

26 марта США выслали из страны 60 сотрудников российской дипмиссии. Вашингтон объяснил эту меру солидарностью с Лондоном по делу Скрипалей. В общей сложности более 100 российских дипломатов были высланы из порядка 30 стран, включая большинство государств ЕС, Украину, Грузию, Норвегию и Албанию.