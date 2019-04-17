Проект амнистии-2019 в Беларуси 17.04.2019, 10:55

Иллюстрационное фото intex-press.by

Кто попадает и кто не попадает под амнистию в честь 75-летия освобождения Беларуси.

В редакции tut.by оказался проект закона «Об амнистии», которую планируют провести к 75-летию освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков. Такое поручение в феврале 2019 года Лукашенко дал МВД и Верховному суду. Когда проект пройдет все согласования и текст закона будет опубликован, амнистия может коснуться тысяч человек.

Основное новшество амнистии-2019 в том, что всем несовершеннолетним сократят срок наказания на два года либо освободят от уголовной ответственности. Также раньше лицам, осужденным за коррупционные преступления, уменьшали по амнистии наказание на год — а в этот раз они вообще не попадают под амнистию.

1. Кого полностью освободят от уголовной ответственности?

От наказания в виде общественных работ, штрафа, лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, исправительных работ, ограничения по военной службе, ареста, ограничения свободы, лишения свободы, а также от иных мер уголовной ответственности в виде осуждения с отсрочкой исполнения наказания, осуждения без назначения наказания могут освободить:

несовершеннолетних;

беременных;

женщин и одиноких мужчин, имеющих детей в возрасте до 18 лет;

пенсионеров;

инвалидов I и II группы, лиц; больных активной формой туберкулеза; лиц, больных онкологическими заболеваниями второй, третьей и четвертой клинических групп; ВИЧ-инфицированных с 3-й или 4-й стадиями заболеваниями;

ветеранов боевых действий на территории других государств;

граждан, пострадавших от катастрофы на Чернобыльской АЭС, других радиационных аварий;

лиц, получивших ранения (контузии), увечья, заболевания при исполнении обязанностей в период военной службы в Вооруженных силах СССР, КГБ СССР, Вооруженных силах РБ, других войсках и воинских формированиях, созданных в соответствии с законодательством РБ. А также лиц, получивших ранения (контузии), увечья, заболевания в связи с осуществлением служебной деятельности в период прохождения службы в СК, Государственном комитете судебных экспертиз, органах внутренних дел, финансовых расследований КГК, прокуратуры, МЧС.

Речь идет только о совершивших те преступления, на которые распространяется амнистия-2019 и не распространяются ограничения, указанные в карточках 4 и 5!

Эти люди могут быть не только освобождены от уголовной ответственности — в отношении них могут также прекратить предварительное расследование и производство по уголовным делам, не рассмотренным судами.

Кроме того, освобождаются от наказания люди, которые совершили преступление, не представляющее большой общественной опасности, а также менее тяжкое преступление.

2. За какие преступления могут освободить от отбывания наказания

Это касается тех, кто отбыл не менее одной трети назначенного срока наказания.

— Кража (ч.3 и ч.4 ст. 205) — за исключением лиц, совершивших преступление в составе организованной группы;

— Мошенничество (ч.3 и ч.4 ст. 209) — за исключением лиц, совершивших преступление в составе организованной группы;

— Присвоение либо растрата (ч. 3 и ч. 4 ст. 211) — за исключением лиц, совершивших преступление в составе организованной группы;

— Хищение путем использования компьютерной техники (ч. 3 ст. 212);

— Незаконная предпринимательская деятельность (ч. 3 ст. 233);

— Лжепредпринимательство (ч. 2 ст. 234).

3. Коснется ли амнистия «наркотической» статьи 328?

Да. От наказания частично, сроком на один год, будут освобождены осужденные к ограничению или лишению свободы. Например, под эту статью законопроекта попадают те, кому вынесены приговоры по ч.1, 2, 3 ст. 328 УК (Незаконный оборот наркотических средств).

Несовершеннолетним срок отбывания наказания по ст. 328 УК сократят на два года.

4. Кого амнистия никак не коснется?

От наказания и иных мер уголовной ответственности не будут освобождены:

— категории осужденных, перечисленные в карточке 1, если они отбывают наказание за:

убийство матерью новорожденного ребенка (ст. 140 УК),

половое сношение с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста (ч.1 ст. 168),

развратные действия (ч. 2 ст. 169),

принуждение к действиям сексуального характера (ч. 2 .170),

вовлечение в занятие проституцией (ч. 2 ст. 171−1),

вовлечение несовершеннолетнего в антиобщественное поведение (ч. 2 ст. 173),

незаконный оборот наркотических средств (ст. 328),

посев или выращивание запрещенных к возделыванию растений или грибов, содержащих наркотические средства (ч. 1 ст. 329),

предоставление помещений, организация либо содержание притонов (ч. 1 ст. 332),

сопротивление сотруднику органов внутренних дел (ч. 2 ст. 363),

насилие либо угроза применения насилия в отношении сотрудника органов внутренних дел (ст. 364),

насилие либо угроза в отношении должностного лица (ч.1 ст. 366),

насилие в отношении судьи или народного заседателя (ст. 388),

побег из исправительного учреждения (ч.1 ст. 413).

Осужденных, перечисленных в карточке 1, также не освободят от ответственности, если они совершили тяжкое или особо тяжкое преступление либо были осуждены более двух раз к лишению свободы.

Амнистия не будет распространяться на тех:

к кому в период 2014−2019 годов уже применялись амнистия или помилование и которые вновь совершили умышленное преступление в период неснятой или непогашенной судимости;

кто не возместил причиненный вред (ущерб), не уплатил доход, полученный от незаконной предпринимательской деятельности, неосновательно приобретенную выгоду, иной доход, полученный преступным путем;

кто злостно нарушает установленный порядок во время отбывания наказания или иных мер уголовной ответственности;

к допустившим особо опасный рецидив преступлений либо признанным особо опасными рецидивистами;

кому смертная казнь в порядке помилования заменена на лишение свободы или пожизненное заключение, а также к тем, кому пожизненное заключение заменено на лишение свободы. Кроме того, на амнистию не смогут рассчитывать те, кто приговорен к пожизненному наказанию.

5. Могут ли сократить срок коррупционерам?

Нет. В законопроекте перечислены статьи, осужденным по которым в эту амнистию не на что рассчитывать.

Подготовка либо ведение агрессивной войны (ст. 122), акт терроризма в отношении представителя иностранного государства (ст. 124), акт международного терроризма (ст. 126),

убийство (ч. 2 ст. 139),

изнасилование (ч. 2, 3 ст. 166), насильственные действия сексуального характера (ч. 2 и ч. 3 ст. 167), половое сношение с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста (ч. 2 ст. 168),

хищение путем злоупотребления служебными полномочиями (ч. 3, 4 ст. 210), легализация средств, полученных преступным путем (ч. 2 и ч.3 ст. 235), создание преступной организации либо участие в ней (ст. 285), бандитизм (ст. 286),

акт терроризма (ст. 289), финансирование, подготовка и содействие террористической деятельности (ст. 290−1 — 290−3),

пьяные ДТП с погибшими и пострадавшими (ч.4,5 ст. 317), повторная в течение года «пьянка» за рулем (ст. 317−1),

незаконный оборот наркотических средств (ч. 4 и ч. 5 ст. 328, ст.328−1), посев или выращивание запрещенных к возделыванию растений или грибов, содержащих наркотические средства (ч. 2 и ч.3 ст. 329), склонение к потреблению наркотических средств (ст. 331), предоставление помещений, организация либо содержание притонов (ч. 2 ст. 332),

организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок (ст. 342), изготовление и распространение порнографических материалов (ст. 343−1),

измена государству, шпионаж, клевета в отношении президента (ст. 356−362, 367),

получение безвозмездной иностранной помощи в нарушение законодательства (ст. 369−2), нарушение порядка организации или проведение массовых мероприятий (ст. 369−3),

злоупотребление властью или служебными полномочиями (ст. 421−422, ч.2 и ч. 3 ст. 424), бездействие должностного лица (ч. 2 и ч. 3 ст. 425), превышение власти или служебных полномочий (ч. 2 и ч. 3 ст. 426), незаконное участие в предпринимательской деятельности (ст. 429), получение и дача взятки, посредничество во взяточничестве (ст. 430−432), злоупотребление властью (ч. 1 ст. 455).

6. Сколько человек может попасть под амнистию-2019?

— Последний раз амнистия была в стране четыре года назад. В этот раз в законопроекте список тех, к кому ее могут применить, более расширенный (см. карточку 1), и, по моему мнению, амнистия может коснуться 10−12 тысяч человек, — комментирует TUT.BY Антон Гашинский, адвокат адвокатского бюро «Маслов, Гашинский и партнеры». — Из новшеств этой амнистии — несовершеннолетним сократят срок наказания на два года. Кстати, раньше лицам, осужденным по коррупционным преступлениям, уменьшали по амнистии наказание на год, в этот раз они вообще не попадают под амнистию. А вот статью 328 УК изменения коснулись. В прошлый раз осужденные по ч. 2−5 ст. 328 не могли ни на что рассчитывать, сейчас планируется не применять амнистию только по ч. 4−5.

Адвокат напоминает: законопроект еще должен пройти согласования в разных ведомствах, пройти все чтения в Палате представителей, быть одобрен Советом министров — и уже затем подписан Лукашенко.

Как только закон будет опубликован, амнистия в течение шести месяцев будет применена.