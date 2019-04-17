Проект амнистии-2019 в Беларуси
- 17.04.2019, 10:55
Кто попадает и кто не попадает под амнистию в честь 75-летия освобождения Беларуси.
В редакции tut.by оказался проект закона «Об амнистии», которую планируют провести к 75-летию освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков. Такое поручение в феврале 2019 года Лукашенко дал МВД и Верховному суду. Когда проект пройдет все согласования и текст закона будет опубликован, амнистия может коснуться тысяч человек.
Основное новшество амнистии-2019 в том, что всем несовершеннолетним сократят срок наказания на два года либо освободят от уголовной ответственности. Также раньше лицам, осужденным за коррупционные преступления, уменьшали по амнистии наказание на год — а в этот раз они вообще не попадают под амнистию.
1. Кого полностью освободят от уголовной ответственности?
От наказания в виде общественных работ, штрафа, лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, исправительных работ, ограничения по военной службе, ареста, ограничения свободы, лишения свободы, а также от иных мер уголовной ответственности в виде осуждения с отсрочкой исполнения наказания, осуждения без назначения наказания могут освободить:
несовершеннолетних;
беременных;
женщин и одиноких мужчин, имеющих детей в возрасте до 18 лет;
пенсионеров;
инвалидов I и II группы, лиц; больных активной формой туберкулеза; лиц, больных онкологическими заболеваниями второй, третьей и четвертой клинических групп; ВИЧ-инфицированных с 3-й или 4-й стадиями заболеваниями;
ветеранов боевых действий на территории других государств;
граждан, пострадавших от катастрофы на Чернобыльской АЭС, других радиационных аварий;
лиц, получивших ранения (контузии), увечья, заболевания при исполнении обязанностей в период военной службы в Вооруженных силах СССР, КГБ СССР, Вооруженных силах РБ, других войсках и воинских формированиях, созданных в соответствии с законодательством РБ. А также лиц, получивших ранения (контузии), увечья, заболевания в связи с осуществлением служебной деятельности в период прохождения службы в СК, Государственном комитете судебных экспертиз, органах внутренних дел, финансовых расследований КГК, прокуратуры, МЧС.
Речь идет только о совершивших те преступления, на которые распространяется амнистия-2019 и не распространяются ограничения, указанные в карточках 4 и 5!
Эти люди могут быть не только освобождены от уголовной ответственности — в отношении них могут также прекратить предварительное расследование и производство по уголовным делам, не рассмотренным судами.
Кроме того, освобождаются от наказания люди, которые совершили преступление, не представляющее большой общественной опасности, а также менее тяжкое преступление.
2. За какие преступления могут освободить от отбывания наказания
Это касается тех, кто отбыл не менее одной трети назначенного срока наказания.
— Кража (ч.3 и ч.4 ст. 205) — за исключением лиц, совершивших преступление в составе организованной группы;
— Мошенничество (ч.3 и ч.4 ст. 209) — за исключением лиц, совершивших преступление в составе организованной группы;
— Присвоение либо растрата (ч. 3 и ч. 4 ст. 211) — за исключением лиц, совершивших преступление в составе организованной группы;
— Хищение путем использования компьютерной техники (ч. 3 ст. 212);
— Незаконная предпринимательская деятельность (ч. 3 ст. 233);
— Лжепредпринимательство (ч. 2 ст. 234).
3. Коснется ли амнистия «наркотической» статьи 328?
Да. От наказания частично, сроком на один год, будут освобождены осужденные к ограничению или лишению свободы. Например, под эту статью законопроекта попадают те, кому вынесены приговоры по ч.1, 2, 3 ст. 328 УК (Незаконный оборот наркотических средств).
Несовершеннолетним срок отбывания наказания по ст. 328 УК сократят на два года.
4. Кого амнистия никак не коснется?
От наказания и иных мер уголовной ответственности не будут освобождены:
— категории осужденных, перечисленные в карточке 1, если они отбывают наказание за:
убийство матерью новорожденного ребенка (ст. 140 УК),
половое сношение с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста (ч.1 ст. 168),
развратные действия (ч. 2 ст. 169),
принуждение к действиям сексуального характера (ч. 2 .170),
вовлечение в занятие проституцией (ч. 2 ст. 171−1),
вовлечение несовершеннолетнего в антиобщественное поведение (ч. 2 ст. 173),
незаконный оборот наркотических средств (ст. 328),
посев или выращивание запрещенных к возделыванию растений или грибов, содержащих наркотические средства (ч. 1 ст. 329),
предоставление помещений, организация либо содержание притонов (ч. 1 ст. 332),
сопротивление сотруднику органов внутренних дел (ч. 2 ст. 363),
насилие либо угроза применения насилия в отношении сотрудника органов внутренних дел (ст. 364),
насилие либо угроза в отношении должностного лица (ч.1 ст. 366),
насилие в отношении судьи или народного заседателя (ст. 388),
побег из исправительного учреждения (ч.1 ст. 413).
Осужденных, перечисленных в карточке 1, также не освободят от ответственности, если они совершили тяжкое или особо тяжкое преступление либо были осуждены более двух раз к лишению свободы.
Амнистия не будет распространяться на тех:
к кому в период 2014−2019 годов уже применялись амнистия или помилование и которые вновь совершили умышленное преступление в период неснятой или непогашенной судимости;
кто не возместил причиненный вред (ущерб), не уплатил доход, полученный от незаконной предпринимательской деятельности, неосновательно приобретенную выгоду, иной доход, полученный преступным путем;
кто злостно нарушает установленный порядок во время отбывания наказания или иных мер уголовной ответственности;
к допустившим особо опасный рецидив преступлений либо признанным особо опасными рецидивистами;
кому смертная казнь в порядке помилования заменена на лишение свободы или пожизненное заключение, а также к тем, кому пожизненное заключение заменено на лишение свободы. Кроме того, на амнистию не смогут рассчитывать те, кто приговорен к пожизненному наказанию.
5. Могут ли сократить срок коррупционерам?
Нет. В законопроекте перечислены статьи, осужденным по которым в эту амнистию не на что рассчитывать.
Подготовка либо ведение агрессивной войны (ст. 122), акт терроризма в отношении представителя иностранного государства (ст. 124), акт международного терроризма (ст. 126),
убийство (ч. 2 ст. 139),
изнасилование (ч. 2, 3 ст. 166), насильственные действия сексуального характера (ч. 2 и ч. 3 ст. 167), половое сношение с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста (ч. 2 ст. 168),
хищение путем злоупотребления служебными полномочиями (ч. 3, 4 ст. 210), легализация средств, полученных преступным путем (ч. 2 и ч.3 ст. 235), создание преступной организации либо участие в ней (ст. 285), бандитизм (ст. 286),
акт терроризма (ст. 289), финансирование, подготовка и содействие террористической деятельности (ст. 290−1 — 290−3),
пьяные ДТП с погибшими и пострадавшими (ч.4,5 ст. 317), повторная в течение года «пьянка» за рулем (ст. 317−1),
незаконный оборот наркотических средств (ч. 4 и ч. 5 ст. 328, ст.328−1), посев или выращивание запрещенных к возделыванию растений или грибов, содержащих наркотические средства (ч. 2 и ч.3 ст. 329), склонение к потреблению наркотических средств (ст. 331), предоставление помещений, организация либо содержание притонов (ч. 2 ст. 332),
организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок (ст. 342), изготовление и распространение порнографических материалов (ст. 343−1),
измена государству, шпионаж, клевета в отношении президента (ст. 356−362, 367),
получение безвозмездной иностранной помощи в нарушение законодательства (ст. 369−2), нарушение порядка организации или проведение массовых мероприятий (ст. 369−3),
злоупотребление властью или служебными полномочиями (ст. 421−422, ч.2 и ч. 3 ст. 424), бездействие должностного лица (ч. 2 и ч. 3 ст. 425), превышение власти или служебных полномочий (ч. 2 и ч. 3 ст. 426), незаконное участие в предпринимательской деятельности (ст. 429), получение и дача взятки, посредничество во взяточничестве (ст. 430−432), злоупотребление властью (ч. 1 ст. 455).
6. Сколько человек может попасть под амнистию-2019?
— Последний раз амнистия была в стране четыре года назад. В этот раз в законопроекте список тех, к кому ее могут применить, более расширенный (см. карточку 1), и, по моему мнению, амнистия может коснуться 10−12 тысяч человек, — комментирует TUT.BY Антон Гашинский, адвокат адвокатского бюро «Маслов, Гашинский и партнеры». — Из новшеств этой амнистии — несовершеннолетним сократят срок наказания на два года. Кстати, раньше лицам, осужденным по коррупционным преступлениям, уменьшали по амнистии наказание на год, в этот раз они вообще не попадают под амнистию. А вот статью 328 УК изменения коснулись. В прошлый раз осужденные по ч. 2−5 ст. 328 не могли ни на что рассчитывать, сейчас планируется не применять амнистию только по ч. 4−5.
Адвокат напоминает: законопроект еще должен пройти согласования в разных ведомствах, пройти все чтения в Палате представителей, быть одобрен Советом министров — и уже затем подписан Лукашенко.
Как только закон будет опубликован, амнистия в течение шести месяцев будет применена.