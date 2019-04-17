Хуан Гуаидо приветствовал доставку гумпомощи в Венесуэлу 1 17.04.2019, 10:59

Хуан Гуаидо

Фото: Bloomberg

Груз Красного Креста включает 24 тонны медикаментов, а также 14 энергетических установок для больниц в условиях блэкаутов.

Первая партия гуманитарной помощи Красного Креста доставлена во вторник, 16 апреля, в Венесуэлу, сообщает dw.com.

"Это большой шаг вперед по поддержке незащищенных жителей этой страны", - отметил в Twitter президент Международного движения Красного Креста и Красного Полумесяца Франческо Рокка.

Happening NOW - Our @ifrc first consignment of medicines, medical supplies and equipment has arrived in #Venezuela. This is a great step forward to support vulnerable people in the country! https://t.co/7CGf7M1Jdu — Francesco Rocca (@Francescorocca) 16 апреля 2019 г.

Мадуро согласился на поставки на минувшей неделе. Ранее он неоднократно утверждал, что инициатива является вмешательством, направленным против правительства страны.

Спор вокруг поставок велся между диктатором Венесуэлы и президентом страны Хуаном Гуаидо. Обе стороны конфликта обвиняют друг друга в попытках политизировать гуманитарный кризис.

Гуаидо 16 апреля приветствовал доставку гумпомощи и призвал положить конец правлению Мадуро, которого считает виновником гуманитарной катастрофы.

"Теперь мы должны гарантировать, что помощь получат те, кто в ней больше всего нуждается, и она не станет использоваться для шантажа", - написал Гуаидо.

Hoy es un día de logros para todos los venezolanos y de gran derrota para el usurpador.



Hoy ingresó un avión con #AyudaHumanitaria para beneficiar a algunos venezolanos en riesgo de muerte, a pesar de un régimen inhumano.



Solo el cese de la usurpación resolverá la emergencia — Juan Guaidó (@jguaido) 16 апреля 2019 г.

Как пояснил министр здравоохранения страны Карлос Альварадо, груз включал 24 тонны медикаментов, а также 14 энергетических установок для поддержания деятельности восьми больниц и 30 амбулаторий в условиях блэкаутов.

Четверть венесуэльцев нуждаются в срочной помощи

По данным ООН, почти четверть из 30 миллионов венесуэльцев нуждаются в срочной помощи. Около 3,7 миллиона жителей страны истощены вследствие недостаточного питания, не менее 22 процентов детей до 5 лет страдают от хронического недоедания, говорится в одном из недавних отчетов организации.

С начала года Венесуэла находится в глубоком политическом и социальном кризисе. После того как 22 января Мадуро вновь занял пост президента, в стране начались активные политические протесты. Днем позже председатель парламента Венесуэлы

Хуан Гуаидо объявил себя исполняющим обязанности президента. Легитимность лидерства Гуйадо признали большинство стран Евросоюза, а также США, Канада, Австралия, часть стран Латинской Америки и Организация американских государств.