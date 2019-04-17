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Официальный визит Лукашенко в Турцию продолжился менее девяти часов

  • 17.04.2019, 11:05
Фото: Getty Images

В вечернем эфире «Панорамы» о скором отъезде диктатора даже не сообщили.

Александр Лукашенко завершил официальный визит в Турцию. Самолет диктатора государства вылетел из Международного аэропорта Анкары Эсенбога, передает БелТА.

Лукашенко провел в Анкаре переговоры с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Правители провели переговоры в Белом дворце — официальной резиденции президента Турции. Встреча прошла в узком формате, затем к правителям присоединились члены представительных делегаций.

Визит оказался короткий. О прилете самолета Лукашенко в Анкару БелТА сообщила в 11.46. А в 20.04 стало известно, что самолет правителя Беларуси вылетел из Анкары.

Примечательно, что в вечернем эфире «Панорамы» о скором отъезде Лукашенко даже не сообщили. Только упомянули, что в обед он заселился в отель.


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