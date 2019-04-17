Дагестан и Чечня приостановили работу по изменению границы 1 17.04.2019, 11:16

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О причинах решения не сообщается.

Власти Дагестана и Чечни приостановили работу по уточнению границы между республиками для внесения сведений в госреестр. Об этом говорится в заявлениях спикеров парламентов обеих республик. Причины решения они не указали, сообщает «Новое время».

Работы начались в январе прошлого года: хотя глава Дагестана Владимир Васильев говорил, что в их случае «ингушского сценария не будет» из-за «полного взаимопонимания с чеченскими коллегами» и «прозрачности» процедур, чиновников критиковали за «одностороннее определение границ».

Так, в удаленном с сайта парламента Дагестана заявлении говорилось о необходимости недопустить постановку на учет как принадлежащих Чечне территорий, по которым продолжаются обсуждения. Например, на опубликованных в марте на сайте парламента Чечни картах спорные участки в районе дагестанского озера Казеной-Ам включили в состав Чечни.

СМИ также писали, что в марте на учет как территорию Чеченской республики поставили участок возле города Кизляра и у с. Новомонастырского Кизлярского района, а в апреле — село Чапаево Новолакского района Дагестана и семь участков в Гумбетовском, Ботлихском и Цумадинском районах.