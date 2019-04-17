Михаил Пастухов: Пенсионное законодательство нужно пересмотреть как можно скорее 10 17.04.2019, 11:37

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Михаил Пастухов

Жизнь проходит быстро и хорошей пенсии можно не дождаться.

Письмо читательницы «Снплюс» комментирует доктор юридических наук, профессор Михаил Пастухов.

«Обращаюсь к вам с просьбой: помогите сделать перерасчет моей пенсии. Я пошла на пенсию по возрасту в 2004 году, в 55 лет. На то время при стаже 31 год и коэффициенте 0,75 мне насчитали 111 тысяч рублей пенсии. В 2006 году было указание о том, чтобы малообеспеченным добавить коэффициент, и в итоге у меня он получился 0,78.

Я работала на двух работах одновременно: в колхозе «Калинина» Могилевского района, а еще социальным работником. С одной работы шла на другую, без выходных. И так девять лет. Когда я предоставила справку инспектору Мухановой, то она ответила, что если мне заработную плату сплюсовать с двух трудовых, то будет большая пенсия. Но перерасчета так и не сделали.

С тех пор я обращалась в различные инстанции, в ответ — одни отписки. В этом году обращалась к начальнику отдела Могилевского райисполкома Наталье Шемшуро и просила сделать перерасчет пенсии. Однако в ответе написано лишь о том, сколько лет у меня трудового стажа — 31 год 7 месяцев 18 дней.

Помогите мне разобраться в этом вопросе: как мне сплюсовать заработок за годы, когда я работала на двух работах (с января 1990-го по 1998 год)? Ведь когда я уходила на пенсию, то брали время за десять лет по выбору».

Леонова Александра, д.Браково Могилевского района

Письмо комментирует Михаил Пастухов, доктор юридических наук, профессор:

— Следует признать, что наше пенсионное законодательство является достаточно сложным и в значительной степени отражает интересы государства, а не работника. То, что А.Леонова работала на двух работах и вместе с нанимателем отчисляла взносы в пенсионный фонд, не дает оснований для получения повышенной пенсии. Учет работы ведется по одной трудовой книжке (замечу, что за ведение второй трудовой книжки органы следствия могут возбудить уголовное дело по факту подлога документа).

В те годы, когда А.Леонова выходила на пенсию, можно было выбрать период, когда зарплата была наибольшей, и, значит, можно было повысить размер пенсии. Почему ей не зачли этот «благодатный» период, сказать трудно. Возможно, взяли за основу трудовую книжку, лежавшую в правлении колхоза, а там зарплаты никогда не были большими.

Позднее пенсии стали назначаться с учетом двух основных показателей: стажа работы и коэффициента, определенного с учетом предыдущей зарплаты. Этот подход позволил значительно уменьшить размеры трудовых пенсий. При этом «за скобки» были выведены государственные служащие и военнослужащие, которым пенсии устанавливались в особом порядке и выплачивались из иных источников.

Дополнительным способом экономии средств пенсионного фонда стало произвольное увеличение обязательного страхового стажа на основании указа президента от 29 июня 2017 года №233 «О пенсионном обеспечении отдельных категорий граждан». С 5 лет он постепенно увеличился до 17 лет и будет повышаться, по крайней мер, до 20 лет. В результате в ловушку «страхового стажа» попали больше 3,5 тысяч работников, которые могут рассчитывать лишь на получение социальной пенсии при достижении пенсионного возраста.

Еще одна особенность нынешнего пенсионного законодательства состоит в том, что ежегодно увеличивается период для исчисления пенсии. Сейчас он составляет 25 лет. В следующем году будет 26 лет и т.д. При этом заработок работника ограничивается пятикратной средней заработной платой для лиц со стажем 36 лет у мужчин и 31 год и более у женщин.

Перерасчет пенсий в Беларуси производится лишь в двух случаях: в связи с ростом зарплаты в пределах средств Фонда социальной защиты населения и в связи с изменением бюджета прожиточного минимума в среднем на душу населения (с 1 февраля он составляет 216,9 рубля). К пенсиям лиц, достигших 75 и 80 лет, делаются скромные доплаты.

Как признаются представители Министерства труда и социальной защиты, соотношение средней пенсии по возрасту и средней заработной платы на конец 2018 года было 39%. Это очень скромно для страны, «где хочется жить». Для сравнения: в большинстве европейских стран такой показатель превышает 50%, а в некоторых (Австрия, Люксембург, Франция, Италия) составляет 100%. Другими словами, какая зарплата, такая будет и пенсия при выработке необходимого стажа.

Следует также отметить, что индивидуальный коэффициент зарплаты у многих белорусских пенсионеров колеблется на уровне 1,3 — 1,5. Это приводит к назначению невысоких пенсий (на уровне 250 рублей). Если этот коэффициент оказывается больше 1,3, то у работающего пенсионера будут делать вычеты из зарплаты (так называемый налог с пенсионеров), что является посягательством на его имущественные права.

Повысить размер назначенной пенсии в Беларуси, по общему правилу, нельзя. Правда, есть одно исключение. В соответствии с поправками в закон «О пенсионном обеспечении» (ст.23-1) при отказе от получения уже назначенной пенсии по возрасту пенсия увеличивается на 1% заработка за каждые два месяца работы; на 6% — за первый год работы без получения пенсии; на 8% — за полный второй год работы и т.д. В общем, за пять лет отказа от пенсии можно «выторговать» повышение ее размера примерно в 1,7 раза.

На мой взгляд, это не что иное, как принуждение к отказу от законных прав, что является нарушением Конституции (ст.58). В последующем такой отказ можно обжаловать в суде и добиться выплаты пенсии в полном объеме. Как, впрочем, можно судиться и за вычеты из зарплаты, если пенсионер работал при коэффициенте свыше 1,3.

В качестве обобщения можно подчеркнуть, что действующее пенсионное законодательство Беларуси является несправедливым и в значительной степени грабительским в отношении большинства пенсионеров. Его можно и нужно преобразовать.

Во-первых, следует убрать дискриминационный коэффициент заработка, который используется при начислении пенсии.

Во-вторых, основной акцент при назначении пенсии сделать на продолжительности трудового стажа, включив в него все заслуживающие внимания периоды, в том числе военную службу, нахождение в декретном отпуске, уход за инвалидом, престарелым и др.

В-третьих, трудовая деятельность после выхода на пенсию должна учитываться в трудовой стаж и служить основанием для перерасчета пенсии.

В-четвертых, решения о повышении пенсионного возраста и о повышении социального стажа следует признать неконституционными и восстановить пострадавших граждан в нарушенных правах.

В-пятых, все вопросы, связанные с назначением пенсий и пособий, должны регулироваться в законах.

В-шестых, пенсии государственным служащим и различным силовикам следует привести в соответствие со средней пенсией по возрасту и определить источники их выплаты.

Получается, что ответ на вопрос, поставленный в письме Александры Леоновой, может быть дан лишь в ходе пересмотра пенсионного законодательства. Приступить к решению этого вопроса надо как можно скорее, поскольку жизнь проходит быстро и хорошей пенсии можно не дождаться. А хотелось бы...