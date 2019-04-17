По стопам китайских товарищей 2 Андрей Солдатов

17.04.2019, 11:57

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Иллюстрационное фото

У нового российского закона есть два режима.

Госдума РФ приняла в третьем, заключительном, чтении закон о «Суверенном Интернете». Его поддержало 307 депутатов, «против» проголосовало только 68. В соответствии с новым законом будет разработана инфраструктура, «обеспечивающая работоспособность российских Интернет-ресурсов в случае невозможности подключения к зарубежным серверам». Предполагается, что закон вступит в силу с ноября этого года, а до этого момента будет принят целый ряд распоряжений и подзаконных актов, необходимых для его работы.

У этого закона есть два режима. Один будут активировать во время каких-то кризисных ситуаций, под которыми подразумеваются, в первую очередь, массовые протесты. В этом случае специальное оборудование, которое сейчас разрабатывается и будет поставлено всем крупнейшим провайдерам, позволит отключить Интернет-траффик. Причем как из-за рубежа в Россию, так и из России зарубеж.

Более того, существует опция, которая позволит отключить не страну в целом, а отдельный регион. Зачем это делается, ясно. Нечто подобное, но вручную, уже пытались делать в Ингушетии во время осенних протестов. Тогда в республике несколько раз отключался мобильный Интернет. Понятно, что задачей было остановить распространение протестов за пределы региона.

Но есть еще один режим, который будет включен постоянно, 24 часа в сутки и 7 дней в неделю — режим фильтрации. Это важная история, потому что с 2012 году и до сих пор фильтрация в российском Интернете осуществлялась с помощью технических средств, закупавшихся самими провайдерами. Это довольно дорогое оборудование, которое не всегда работало хорошо, как мы помним по истории с блокировкой Телеграма. Но сейчас будет поставлено новое оборудование, причем оплатит его государство.

Это не только техническое новшество, но и важная политическая история. Она позволила правительству добиться поддержки со стороны индустрии. Во время обсуждения этого закона мы стали свидетелями очень грустного и драматичного поворота для российского Интернет-сообщества. До этого интернет-компании, мягко говоря, не приветствовали ограничения свободы в Сети, их представители неоднократно и публично критиковали «закон Яровой» и подобные меры. Но новый закон впервые поддержали такие компании как Яндекс и Mail.ru, потому что теперь за новое оборудование будут платить не они, а государство.

Интернет у нас традиционно развивался как свободное пространство, где не приветствовались подобные репрессивные инициативы. А сейчас крупные игроки на рынке впервые встали на сторону государства. И это уже напоминает китайский Интернет, если не по технологиям, по которым мы все еще отстаем, то по духу. В Китае сотрудничество крупных компаний и властей планировалось изначально, а у нас этого смогли добиться спустя семь лет после начала глобального наступления на свободу в Сети.

Вопрос о том, насколько легко будет обходить эти ограничения, не такой простой. Важно понять, чего на самом деле хотят власти. Конечно, перекрыть полностью все виды трафика практически невозможно. Но одно дело закрыть доступ к Скайпу, а другое дело — к социальным сетям или мессенджерам. Можно судить по событиям в Ингушетии, которые служат хорошим индикатором того, что беспокоит Кремль. Там была поставлена задача перекрыть мобильный Интернет и, в первую очередь, видеостриминг. Считается, что именно видео протестов, идущих вживую, может вызвать самую сильную эмоциональную реакцию. И этот вид трафика, достаточно «тяжелый», заблокировать вполне реально.

Даже история блокировки Телеграма оказалось не такой уж победой технологий над государством, как иногда кажется. Во многих регионах и даже в Москве Телеграмом стало нельзя пользоваться без VPN. А мы прекрасно понимаем, какое количество людей не готово ставить нечто подобное. Но все-таки выделить именно трафик Телеграма и заблокировать его — хоть и одна, но сложная задача. А массово вырубить на время протестов «тяжелый» сервис видеострминга гораздо проще.

Кроме того, мы будем иметь дело с новым оборудованием, которое поставят, в том числе, на точках обмена трафиком. У государства появится возможность перенаправлять трафик. Даже если они не смогут получить возможности фильтрации, сравнимые с китайскими, у них точно будет вариант направлять трафик «в обход» региона, где проходят какие-то драматические события.

Сколько это будет стоить, сказать сложно. Но тут есть несколько достаточно пессимистичных соображений. Во-первых, надо понимать, что в России все-таки достаточно централизованный Интернет. У нас не очень много магистральных операторов, а оборудованием будут обеспечивать, в первую очередь, их. Кроме того, у нас не так-то много трансграничных переходов, кабелей, соединяющих Россию с остальным миром. Традиционно их прокладывали через скандинавские страны. Более того, российский трафик на 96% идет внутри России, и только на 3-4 процента — по зарубежным сетям. В таких условиях задача перекрыть связь с внешним миром вполне выполнима.

Андрей Солдатов, newtimes.ru