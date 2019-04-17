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Российского писателя Дмитрия Быкова госпитализировали в Уфе

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  • 17.04.2019, 11:59
  • 2,773
Дмитрий Быков

Публицист должен был выступить с лекцией.

Писателя Дмитрия Быкова госпитализировали в одну из больниц Уфы с подозрением на инсульт, пишет «Комсомольская правда-Уфа» со ссылкой на источник, сообщает РБК.

«Сейчас он в коме, точного диагноза пока нет, но доставили его с подозрением на инсульт», — заявил собеседник издания.

Эту информацию также подтвердил источник издания «Уфа1.ру».

Жена Дмитрия Быкова Ирина Лукьянова не стала комментировать информацию о госпитализации писателя. «Ничего не скажу, комментариев не даю», — сказала она.

На сайте лектория «Прямая речь» сообщается о переносе двух лекций Быкова, которые были запланированы на 17 и 21 апреля.


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