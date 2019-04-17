Леденец со скорпионом и луковый шоколад: десять самых странных сладостей 17.04.2019, 12:17

Фото: Patrick Chong/Instagram

Ведущие мировые кондитеры удивляют не только необычным видом блюд, но и их вкусом.

А некоторые популярные сладости способны и вовсе шокировать. Pink составил список десертов, которые не вписываются в традиционные представления о сладком, пишет РБК.

Сверчки в шоколаде, Таиланд

Насекомые — ценный источник белка. Они популярны в Африке, Юго-Восточной Азии, Латинской Америке, Китае и Японии. Лидер по производству съедобных насекомых в азиатских странах — компания Thailand Unique, основанная в 2004 году. Хит продаж — сверчки, покрытые толстым слоем шоколада. Упаковка из шести насекомых длиной по 3 см каждое стоит $2,80. Кроме сверчков тайцы глазируют личинок шелкопряда, кузнечиков, тараканов и скорпионов. Необычное лакомство они доставляют по всему миру. По желанию заказчика шоколад может быть белым или темным.

Фото: thailandunique.com

Мороженое из сырого теста, США

Одна из самых популярных сладостей Нью-Йорка, за которой выстраиваются двухчасовые очереди, — сладкое сырое тесто. Из такого готовят печенье. Тесто украшают разноцветными посыпками, соусами и подают под видом мороженого. По словам основательницы бренда DŌ Кристен Томлан, десерт абсолютно безопасен. Для его приготовления используют только пастеризованные яйца, кипяченое молоко и муку, прогретую при высоких температурах. По желанию клиенты могут запечь это «сырое мороженое» дома. Из-за высокого спроса Томлан постоянно расширяет линейку сладостей. Теперь в ее магазине есть молочные коктейли, пироги и бутерброды из сырого теста.

Мороженое с васаби, Япония

Мороженое с васаби подойдет даже тем, кто не любит острую пищу. Этот светло-зеленый десерт отличается мягким освежающим вкусом и оставляет приятное пряное послевкусие. Мороженое готовят с добавлением свежего мелко натертого японского хрена. Кроме васаби-версии в Японии можно попробовать мороженое из осьминогов или угря, черного кунжута, фасоли, с томатной пастой, соевым соусом и морскими водорослями. А еще только в Японии продается зеленый шоколад KitKat. Специально для страны компания Nestle производит батончики со вкусом васаби и чая матча.

Спагетти с шоколадом, Италия

Итальянцы так любят макароны, что придумали готовить их из шоколада. Для этого в классический рецепт теста добавляют какао-порошок, который придает готовому блюду насыщенный шоколадный вкус. Pasta di Cacao можно попробовать во многих итальянских ресторанах или купить в супермаркете полуфабрикат. Такой десерт обычно подают со свежими ягодами, мороженым, шоколадной стружкой, нутеллой или соусом из тертых грецких орехов, жирных сливок и меда. Еще один интересный вариант — шоколадные равиоли с начинкой из маскарпоне и густым ягодным соусом.

Конфеты со вкусом ушной серы, США

Конфеты «Берти Боттс» — одна из любимых сладостей героев поттерианы. По сюжету их продавали в волшебной кондитерской «Сладкое королевство». Сегодня «Берти Боттс» живут не только на страницах книг Джоан Роулинг. Конфеты со вкусом ушной серы, дождевого червя, мыла, тухлых яиц, грязных носков и собачьего корма можно купить в любой точке планеты. Их производит американская компания Jelly Belly. Среди нескольких десятков странных вкусов встречаются и вполне обычные: зеленое яблоко, банан, сахарная вата. Вот только все конфеты выглядят одинаково, поэтому заранее узнать вкус выбранного драже не удастся.

Фото: jellybelly.com

Молочный шоколад с сыром и луком, Ирландия

Производитель чипсов Tayto и компания Butlers Chocolates создали молочный шоколад с чипсами из сыра и лука, который выпустили ограниченной серией в 100 тыс. батончиков. Выбрать вкус нового продукта помогли клиенты — они поучаствовали в опросе и проголосовали за сыр и лук. Хрустящие плитки с противоречивым сочетанием вкусов раскупили в рекордные сроки. Они оказались популярными не только в Ирландии, но и за пределами страны. Попробовать новинку удалось даже австралийцам. Сырно-луковый десерт так понравился покупателям, что после его снятия с производства многие стали растапливать шоколад и смешивать его с чипсами у себя дома.

Мускусные палочки, Австралия

Основная сфера применения мускуса — парфюмерная промышленность. Он также популярен в косметологии и медицине. А в Новой Зеландии и Австралии из мускуса готовят национальный десерт — приторно-сладкие палочки, которые внешне напоминают розовую зубную пасту. Их производят из мускусной эссенции, желатина и сахарной пудры. От других сладостей эти мягкие конфеты отличаются специфическим привкусом и запахом одеколона. Сегодня их можно найти во многих лавках и супермаркетах — в упаковках, поштучно или в составе других сладостей. Мускусными палочками любят украшать торты. А еще их используют как ароматическое саше.

Конфеты и чипсы из дуриана, Юго-Восточная Азия

На вкус спелый дуриан похож на заварной крем, смешанный с мякотью банана, манго и спелой папайи. Все удовольствие портит неприятный резкий «аромат» фрукта. Его сравнивают с запахом протухшей рыбы, грязного белья и испорченного лука. Из-за едкого аромата свежий дуриан запрещено проносить в общественные места и аэропорты. За нарушение этого правила в Сингапуре и Таиланде действуют высокие штрафы. А в некоторых местных заведениях из плодов дуриана готовят коктейли, десерты и мороженое. Для туристов, которые хотят привезти немного экзотики домой, есть конфеты и чипсы из дуриана. В отличие от свежего фрукта, их можно вывозить за рубеж.

Леденцы со скорпионами, США

В начинке экзотических леденцов могут быть не только скорпионы. Производитель экспериментирует с разными жуками, кузнечиками, червями, муравьями и сверчками. Секрет создания этих сладостей компания Hotlix тщательно хранит уже несколько десятилетий. Самый первый леденец с начинкой из червяка и текилы появился еще в 1982 году. По словам создателей, их членистоногие питаются только полезными и экологически чистыми кормами: овсяной мукой, яблочной и банановой кожурой. Всем скорпионам сначала удаляют жало, варят их, а уже затем окунают в карамель. В результате получается безопасный и полностью готовый к употреблению белковый десерт.

Фото: hotlix.com

Засахаренные фиалки, Испания

Фиалки в сахаре — традиционная сладость Мадрида. Для ее приготовления цветы покрывают сиропом, посыпают сахарной пудрой и сушат в печи до полной кристаллизации. Такие фиалки можно есть в чистом виде или добавлять по вкусу в выпечку, мюсли, йогурты и различные десерты. По словам испанцев, самые вкусные засахаренные фиалки продаются в старинном кондитерском магазине La Violeta на площади Пласа-де-Каналехас. Он специализируется на фиолетовых сладостях. Кроме засахаренных цветов там есть цукаты, чай и мармелад из фиалок. В других сувенирных магазинах Мадрида продаются леденцы в виде фиалок с добавлением фиалковой эссенции.