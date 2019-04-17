«К плюсам работы в Польше я бы отнесла достойную зарплату и хорошие условия работы» 1 17.04.2019, 12:36

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Как белоруска год работает в Польше.

Татьяна Иванова, около года работает в Польше, рассказала intex-press.by об условиях труда:

- Я работаю в городе Сувалки, в кондитерском цеху пекарни. Пеку булочки, слойки, пончики. На этом месте тружусь около четырех месяцев. До этого несколько раз меняла в Польше работу.

О переезде

Попробовать трудоустроиться в Польше мне посоветовали родители. Да я и сама понимала, что в Барановичах мало перспектив. Вся моя зарплата уходила на самое необходимое – оплату коммуналки, еду, мобильную связь, проездной и т.д.

Поначалу поехала работать в Польшу через агентство, на куриную фабрику. Визу сделали рабочую. Консульский сбор (60 евро), страховку я оплачивала сама.

На куриной фабрике я проработала три месяца и решила уйти. Проблем при увольнении не было, хотя в договоре был прописан срок работы в полгода.

Дальше трудоустраивалась сама. Частник предложил место на рыбном производстве: коптить рыбу. Так как спрос на копченую рыбу в Польше очень высокий, приходилось работать много, иногда по 20 часов в сутки. Я очень уставала, но зарабатывала хорошо.

В конце концов я решила найти работу не такую тяжелую и с постоянным графиком. И устроилась в пекарню.

О зарплате

На каждой работе – разная зарплата. Например, на рыбном производстве я получала около 900 евро в месяц. В пекарне получаю меньше, но работа несложная и в ней не нужны особые навыки.

Об условиях жизни

Когда я работала через агентство, меня заселили в новую квартиру, с хорошим ремонтом, в каждой комнате проживало по 2–3 человека. Условия жизни были неплохими.

От пекарни предлагали бесплатное проживание в коттедже для работников, с очень хорошими условиями, но я отказалась, так как мы решили жить вместе с моим молодым человеком. Наша двухкомнатная квартира обходится нам примерно в 180 евро, коммуналку на себя берут хозяева. Это самое дешевое жилье, которое здесь можно найти.

Об отношении к белорусам

В Польше довольно дружелюбные люди. Лично я не сталкивалась с негативом в сторону белорусов. На каждой работе ко мне относились хорошо, общались, помогали. Со многими я даже подружилась.

О плюсах и минусах

На мой взгляд, Польша – одна из стран Евросоюза, в которую белорусам не сложно попасть и легально трудоустроиться. К тому же польский язык несложный, чем-то похож на белорусский и украинский – это плюс. Еще к плюсам работы в Польше я бы отнесла достойную зарплату и хорошие условия работы. Трудоустроиться можно без квалификации, без высшего образования, без каких-либо корочек. А еще это возможность жить в стране с более высоким уровнем жизни, изучить новый язык.

С минусами работы в Польше лично я не встречалась. Хотя многие говорят, что существуют недобросовестные работодатели и агентства, которые обманывают работников и с зарплатами, и с условиями труда.

Тем, кто хочет ехать на работу в Польшу, надо понимать: за перекуры и ничегонеделание вы ничего не заработаете. Чтобы получать хорошую зарплату, нужно работать, и работать хорошо.