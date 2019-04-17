Наталья Радина: Отсидевший в тюрьме Прокопеня пиарит Парк высоких технологий 7 17.04.2019, 12:44

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НАТАЛЬЯ РАДИНА

ФОТО: РОСТИСЛАВ ГОРДОН / GORDONUA.COM

Как долго Лукашенко позволит работать этой «шарашке» – никто не знает.

Об этом главный редактор сайта Charter97.org Наталья Радина рассказала в интервью украинскому изданию «Гордон».

– Украинские программисты с восторгом рассказывали, что в Беларуси открыт огромный технопарк, где на льготных условиях работают IT-компании со всего мира.

– В стране блокируют интернет-сайты, нет свободы слова даже в сети, зато есть строго ограниченная шарашка под названием "Парк высоких технологий", где 30–40 тысяч человек неплохо себя чувствуют. Как долго Лукашенко позволит работать этому технопарку – никто не знает. В Беларуси тюрьмы практически на треть заполнены бизнесменами и предпринимателями, у которых силовые структуры отжимают или уже отжали бизнес.

У нас почти не осталось крупных бизнесменов, которые бы не побывали в тюрьме. Мало того, что система крупного бизнеса работает под крышей Лукашенко и делится с ним прибылью, так еще люди вынуждены платить серьезные отступные за свое освобождение из тюрьмы, куда их бросают, когда отжимают бизнес. И это не скрывается, Лукашенко прямо говорит: мол, если человек хочет выйти из тюрьмы – пускай заплатит.

– Если бизнес под контролем и регулярно отстегивает таксу, зачем же перекрывать такой источник дохода, сажая предпринимателей в тюрьмы, если можно и дальше их доить?

– Чтобы бизнесмены не зарывались и не превращались в ахметовых, коломойских, григоришиных, левочкиных и прочих. Чтобы не было условной семибанкирщины, как в России при Ельцине. Любой белорусский бизнесмен должен знать, кто в доме хозяин. А хозяин один – Лукашенко. У нас все бизнесмены под прожектором спецслужб, шаг в сторону – расстрел. Чтобы не расслаблялись, нужно периодически сажать их в тюрьму, особенно если в бюджете надо очередную дыру закрыть.

IT-бизнесмен Виктор Прокопеня около года просидел в СИЗО КГБ, вышел, заплатив огромные деньги, и сегодня пиарит белорусский Парк высоких технологий на Западе. Думаю, это было одно из условий его освобождения. Для чего это делается? Чтобы показать Западу "диктатуру с человеческим лицом".

Парк высоких технологий – одна из игрушек для Лукашенко. Он ведь даже компьютером не умеет пользоваться, но создает для Запада картинку: у нас в Беларуси своя Силиконовая долина. Подобное улучшение имиджа ему нужно для привлечения наивных западных инвесторов, которые на самом деле вкладывают не в страну, а в режим и диктатуру.