Почему Зеленского нельзя сбить на выборах 8 Дмитрий Литвин

17.04.2019, 12:57

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Если кандидат на выборах предложил избирателям мечту, то с ним бессмысленно бороться привычными инструментами.

Люди, привыкшие к старой политике, говорят, что Владимир Зеленский – это кот в мешке, голограмма, марионетка Коломойского и так далее. В его случае, негативных образов пустоты и зависимости – более чем достаточно. Но на чем основаны все такие сравнения? Только на том, что Зеленский в течение предвыборной кампании держался в стороне от тематики, обычной для наших политиков.

Он ничего толком не обещал из того, что всегда обещают политики. Его не было на площадках ток-шоу, его штаб не распихивал заявления кандидата по выпускам новостей, он вообще не искал общения с журналистами. А значит, мол, каждый избиратель может наполнять его образ своими фантазиями.

И если сравнивать с привычными кандидатами типа Петра Порошенко, не упускавшего возможности высказаться по всему спектру привычных политических тем – от НАТО до Путина, от пенсий до МВФ, – Зеленский был практически молчуном всю кампанию.

Но вот в чем парадокс: при этом он вовсе не пустой образ! И он вовсе не молчал – для своей аудитории.

Да, действительно, Зеленский получил лидерство на выборах, обойдя все крупные дискуссии, которые велись в нашей политике в течение пяти лет. Вот только это не значит, что у него нет позиций по политическим вопросам, и не значит, что он не давал конкретных обещаний своим избирателям. У Зеленского – другие вопросы и другие обещания.

Это иначе наполненный образ. Сконцентрировав в своем образе протест против старых политиков, он сделал доступным такой политический разговор с избирателями, который другие участники выборов – старые политики – просто не могут вести.

Вот посмотрите на этот набор вопросов:

Может ли президент просто не врать? А не воровать? Может ли политика быть не кулуарной? Можно ли сделать работу президента прозрачной? Можно ли уравнять президента в правах с остальными участниками государственной жизни? А депутатов? Зачем им неприкосновенность? Могут ли избиратели напрямую решать ключевые вещи в нашей политике? Почему решения депутатов считаются априори более выгодными с точки зрения национальных интересов, чем решения, принятые гражданами на референдумах, если Верховную Раду и вообще власть люди у нас презирают?

Для всех, кто привык к старой политике, эти вопросы – наивны. Это же не про НАТО или не про какую-нибудь земельную реформу. Не про то, к чему привыкли почти все, кто давно следит за политикой. Но ответов именно на такие – пусть и наивные! – вопросы хочется большинству избирателей. И образ Зеленского – это как раз такие ответы. То есть, это – тоже содержание, а вовсе не кот в мешке.

Еще раз: для большинства избирателей именно это на сегодня – базовое. Не воровать, не мутить со всякими Свинарчуками, не врать, быть прозрачным, то есть оставаться обычным человеком с понятными эмоциями даже на самом влиятельном посту. Мол, какой смысл слушать, что говорят кандидаты о каких-то серьезных политических вещах, если все равно понятно, что они думают только о своем кармане и о том, как вытянуть еще денег из бюджета в этот карман?

Для большинства избирателей обновить политику и тем самым попытаться сделать ее честной – это само по себе мечта. Эта мечта и стала основой предвыборного образа Зеленского. Уже на нее как бы надстройкой ложатся привычные политические темы – от тарифов до языка, от войны до коррупции. На этом – втором – уровне надстройки к образу Зеленского избиратели действительно просто добавляют свои собственные ожидания. Но база в его образе – вот сама мечта о новых политиках – задана очень ясно, и именно она аккумулирует поддержку для Зеленского. То есть, общие моральные требования людей на этих выборах получили вес больший, чем конкретные политические.

Какую тактику при этом использует Порошенко? Все время между двумя турами он пытается вытолкнуть оппонента в поле хотя бы какой-то конкретики. Ну, такой, какая принята в нашей политике. Считая, что так можно ослабить поддержку Зеленского. Мол, пусть выскажется по болезненным политическим темам, которые провоцируют эмоции у избирателей, – про НАТО и МВФ, про Ульяну Супрун и ПриватБанк, про Коломойского и других олигархов.

Такой тактикой и вправду можно забрать у Зеленского какие-то проценты. Но – не лидерство. Это не выбьет моральную базу из-под образа Зеленского. Не уничтожит ту мечту, которую он предлагает. В вариантах от "сделаем их вместе" до "конец эпохи жадности".

Почему? Потому что одну мечту можно заменить только другой мечтой. Не иначе. Когда люди уже поверили – сбить с мечты невозможно. Точно так же, как люди дополняют своими фантазиями базовый образ Зеленского, создавая каждый свою конкретную политическую надстройку над мечтой о новой политике, они сами же не допускают к этому образу негатив.

Порошенко между двумя турами выборов попытался подстроиться под эту неожиданную для него ситуацию другого запроса большинства избирателей. Пообещал новую политику, новых людей, новые принципы, даже стал демонстрировать новое поведение и новую открытость своего образа. Только это – не другая мечта, не другое моральное наполнение его образа. Порошенко по-прежнему сильнее, чем Зеленский, в плоскости конкретных политических обещаний (от НАТО до борьбы с бедностью), но при этом сам не может стать обещанием нового.

Собственно, в этом главная проблема Порошенко. Он идет на второй тур как еще одна порция того, чем уже было его президентство в течение пяти лет. Понятно, что такое предложение проигрывает, сталкиваясь с мечтой о новой политике. У Зеленского есть неоспоримое преимущество – любой избиратель может о нем подумать: а вдруг он и вправду что-то изменит, если хотя бы не будет воровать?

И когда актуален такой политический разговор о базовых вещах морали или отношений между власть имущими и обществом, не могут быть эффективными все привычные политические инструменты. Не сработают ни черный пиар, ни упоминания Коломойского, ни дебаты, ни какие-либо варианты высоколобых политических дискуссий, в которые пытаются затянуть Зеленского. Мечта, так мечта! Протест, так протест! Именно такое наполнение образа помогает ему сохранять дистанцию от старой политики.

Дмитрий Литвин, liga.net