Санкции США могут покончить с еще одной компанией Дерипаски 17.04.2019, 13:09

Олег Дерипаска

Фото: РИА «Новости»

Иностранные партнеры прекращают контакты с российской автомобильной «Группой ГАЗ».

Германский автостроительный концерн Daimler и некоторые другие компании прекратили контакты с попавшей под санкции «Группой ГАЗ», контролируемой российским бизнесменом Олегом Дерипаской, сообщает «Голос Америки».

Об этом сообщил журналистам он сам, добавив, что готов отказаться от контроля над компанией.

Дерипаска и часть подконтрольного ему бизнеса попали под санкции США год назад, когда Вашингтон объявил о жестких мерах против некоторых крупных российских компаний и бизнесменов с целью наказать Москву за ее предполагаемое вмешательство в ход выборов в США и другие «злонамеренные действия».

Санкции против «Группы ГАЗ», крупнейшего российского производителя грузопассажирских автомобилей, пока не вступили в полную силу, благодаря продлению лицензий, выпущенных Вашингтоном, но они отражаются на работе компании, сообщил Дерипаска.

«Сейчас трудное время», – сказал он журналистам во вторник, когда он приехал на завод ГАЗ в Нижнем Новгороде.

По его словам, 4 июля может «буквально» стать последним днем работы завода.

Если завод не сможет вернуться к нормальной работе после этой даты, то шансов на выживание у него нет, добавил он.

Именно в этот день истекает срок продленных лицензий и санкции вступят в полную силу.

Дерипаска сообщил, что многие поставщики и партнеры прекратили работать с ГАЗом, опасаясь вторичных санкций. Огромное давление на компанию также оказывают банки, отметил он.

Одним из конкурентов ГАЗа является совместное предприятие компании Ford и ее российского партнера компании «Соллерс». ГАЗ в основном продает свои автомобили в России и странах бывшего СССР, что снижает зависимость компании от расчетов в долларах.

Тем не менее, ГАЗ заключил контракты с западными партнерами и зависит от поставок иностранных комплектующих. Контракты с ГАЗом заключили Daimler, Volkswagen и американская компания Cummins.

Volkswagen, Daimler и Cummins не ответили на просьбу Reuters о комментарии.

Компания также уступает долю на рынке таким конкурентам, как Toyota и Ford, добавил Дерипаска.

ГАЗ не раскрыл информацию о продажах в 2018 году. По данным Ассоциации европейского бизнеса, продажи легких коммерческих автомобилей (фургонов и микроавтобусов) в 2018 году выросли на 4 процента и составили 60677 штук.

Министерство финансов США сообщило в марте о продлении на четыре месяца, до 6 июля, срока, в течение которого инвесторы должны избавиться от активов в ГАЗ. Это дало Дерипаске дополнительное время на то, чтобы снизить свою долю в компании, что дает ей шансы на исключение из санкционного списка США.

В январе Вашингтон снял санкции с главных активов Дерипаски – алюминиевой компании «Русал» и ее материнской компании En+. Отвечая на вопрос, готов ли он отказаться от контроля над «Группой ГАЗ», Дерипаска сказал: «Да, так же, как это было сделано с En+».

Но поскольку ГАЗ не имеет такого веса на мировых рынках, как «Русал» и En+, переговоры о соглашении идут более медленно и сложно, сообщили Reuters источники, близкие к ГАЗ.