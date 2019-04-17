Порошенко подтвердил проведение дебатов 19 апреля на НСК «Олимпийском» 4 17.04.2019, 13:16

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Ранее кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский подтвердил участие в дебатах.

В штабе президента Украины Петра Порошенко подтвердили проведение дебатов 19 апреля на Олимпийском и назвали точное время, сообщает "Новое время".

В частности, дебаты состоятся 19 апреля в 19:00.

Зрителей будут пускать на стадион по предварительной регистрации. Рамки будут открыты на вход с 16.30, вход будет организован по спискам и удостоверениями личности.

"Отдельная просьба - не надо атрибутики спортивных соревнований. Никаких файеров, дудок, барабанов и тому подобное. Мы идем не соревноваться кто кого перекричит. Приносите с собой флаги и символику в государственных цветах Украины и Евросоюза", - заявили в штабе. Также планируется организовать бесплатные автобусы из регионов для сторонников президента.

"Участие господина Зеленского предварительно подтверждено", - добавили в штабе Порошенко.