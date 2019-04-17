Польша поднялась в рейтинге крупнейших экономик мира и Евросоюза 3 17.04.2019, 13:29

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Польше удалось опередить своих конкурентов в рейтинге не только благодаря росту ВВП.

В 2018 году Польша заняла 22-е место в рейтинге крупнейших экономик мира, а в классификации Европейского союза – 7-е место, сообщает «Радио Польша».

В 2018 году Польша обогнала Швецию и Аргентину по объему ВВП и заняла 22-е место в рейтинге крупнейших экономик мира, а в классификации Европейского союза – 7-е место.

Польше удалось опередить своих конкурентов в рейтинге не только благодаря росту ВВП, но также благодаря укреплению курса злотого к доллару, в то время как курс шведской кроны к американской валюте немного ослаб. В Аргентине, кроме падения ВВП, также обвалилась местная валюта.

Предполагается, что в 2020 году Польша должна обогнать Тайвань в рейтинге крупнейших экономик мира и оказаться прямо за ведущей двадцаткой. Также можно ожидать повышения в рейтинге ЕС после того, как Великобритания покинет Евросоюз.

Следующий прыжок в рейтинге может произойти уже через несколько лет. Согласно прогнозу Международного валютного фонда, в 2024 году Польша может догнать Швейцарию. Таким образом, согласно нынешнему прогнозу МВФ, в 2025 году Польша войдет в 20-ку крупнейших экономик мира.