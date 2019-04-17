«По факту становимся беднее» 10 17.04.2019, 13:48

1,443

Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Работникам нефтезаводов урезали премии и бонусы.

Из-за непростой финансовой ситуации работникам нефтеперерабатывающих заводов снизили премии и заморозили социальные выплаты, пишет tut.by.

«Ситуация практически во всем нефтехимическом комплексе непростая, поскольку отрасль очень зависит от внешних факторов», — рассказала председатель республиканского комитета Белорусского профсоюза работников химической, горной и нефтяной промышленности Светлана Клочок.

Из-за налогового маневра увеличилась цена закупаемой в России нефти. Если в 2014 году она составляла 48% от мировой стоимости, то в 2018-м выросла до 74%. Копеечное повышение цен на топливо на внутреннем рынке не позволяет сгладить негативное влияние внешних факторов. А нефтеперерабатывающим заводам еще нужны немалые средства, чтобы завершить модернизацию и повысить свою эффективность.

Мозырский нефтеперерабатывающий завод (МНПЗ) за 2018 год снизил чистую прибыль почти в 40 раз — до 3,9 млн рублей. «Нафтан» пока не опубликовал свою отчетность.

«За год заводчане недополучили две свои заработные платы»

В таких условиях на заводах оптимизируют затраты, в том числе на персонал. Как стало известно, еще в мае прошлого года совет концерна «Белнефтехим» принял решение:

— при наличии убытка от реализации продукции снизить размер премии для руководителей и специалистов на 15−30%, для рабочих — на 10−25%;

— при необеспечении опережающего роста производительности труда над ростом зарплаты — на 10%.

На Мозырском нефтеперерабатывающем заводе эта система действовала весь прошлый год, рассказал Naviny.by председатель первичной организации Белорусского независимого профсоюза (БНП) на МНПЗ Юрий Швец. В случае невыполнения доведенных показателей работникам урезали 20% премиальных.

«Ежемесячно люди недополучали пятую часть заработка. За год, как мы грубо посчитали, заводчане недополучили две свои зарплаты. При этом завод работал полностью. Не было ни укороченных смен, ни укороченных недель. Люди на сто процентов выполняли свои обязанности, но премию завод не выплачивал», — отметил Юрий Швец.

На новополоцком нефтеперерабатывающем заводе «Нафтан» ситуация схожая. С весны прошлого года там каждый месяц срезали от 10% до 30% премии в зависимости от того, как сработало предприятие.

«Мы практически целый год работали в режиме сниженной премии. Из-за этого получалось снижение реальной заработной платы. Основным аргументом администрация предприятия называло заниженную цену на топливо на внутреннем рынке, из-за чего предприятие несло большие убытки. Наверное, практически еженедельным повышением цен на топливо на копейку эти убытки удалось нивелировать, что дало возможность выплачивать нормальную премию», — рассказал заместитель председателя первичной организации Белорусского независимого профсоюза на «Нафтане» Максим Позняков.

«Люди до сих пор не понимают, почему у них забрали деньги»

С начала этого года премия выплачивается в полном объеме и на мозырском, и на новополоцком заводах, но ее зависимость от финансовых показателей не отменена, поэтому «опасность не ушла».

В Белорусском независимом профсоюзе настаивают на том, что эти показатели при премировании работников должны быть упразднены либо учитываться не ежемесячно, а по истечении года.

«Человек должен знать, за что он получает премию, а ему в систему премирования вводят показатели, на которые существенное влияние оказывают четыре составляющих, которые от него не зависят. От нас не зависит, какая будет цена нефти. Мы не влияем, какого размера будут налоги внутри страны. Мы не устанавливаем цену на нашу продукцию. На курс белорусского рубля мы тоже не влияем. Люди до сих пор не понимают, на основании чего забрали их деньги», — сказал Юрий Швец.

И «Белхимпрофсоюз», и БНП встречались с руководством концерна «Белнефтехим», чтобы урегулировать спорный вопрос, но он пока остается в подвешенном состоянии.

В «Белнефтехиме» считают, что зависимость размера премии работникам от финансовых возможностей организации не противоречит трудовому законодательству.

«Мы на уровне концерна в течение прошлого года вместе со Светланой Клочок из „Белхимпрофсоюза“ не раз подымали эту проблему. У нас только дважды получилось лишь обсудить, а не решить ее. Этот вопрос озвучивали и у министра труда. Пока непонятное состояние. Мы настаиваем, что такая система премирования должна быть упразднена или скорректирована», — рассказал председатель первичной организации Белорусского независимого профсоюза на Мозырском НПЗ.

«По факту работник становятся беднее»

Помимо сокращения премий на нефтеперерабатывающих заводах также говорят об урезании либо замораживании социальных выплат.

К примеру, на Мозырском НПЗ дополнительный свободный от работы день для работников, воспитывающих двоих детей, ранее оплачивался в размере половины от среднего заработка. Сейчас — только за свой счет. Раньше работникам также платили в двойном размере, если они работали в праздничные дни (например, в День нефтяника). Сейчас такого нет.

«Но на сегодняшний день проблема состоит в том, чтобы сохранять гарантии, предусмотренные системой коллективных договоров, потому что источником их выплат является прибыль. Иногда приходится приостанавливать некоторые нормы коллективного договора до появления источника выплат. Для этого мы разработали четкий механизм проведения переговоров с нанимателями», — отметила Светлана Клочок.

По ее словам, в целом сокращение премий и замораживание социальных выплат не сказалось на зарплате работников. Согласно данным «Белхимпрофсоюза», за прошлый год номинальная среднемесячная начисленная заработная плата в организациях «Белнефтехима» выросла на 18,7% и составила 1 379,4 рубля, в том числе за декабрь — 1 596,8 рубля. Реальная зарплата увеличилась на 13,2%.

Однако, как говорят в БНП, работники двух заводов за последнее время стали беднее. Зарплата последние два-три года не растет, а продукты и услуги дорожают.

«Платить за всё приходится гораздо больше, а зарплата стоит на месте. По факту работники становятся беднее», — сказал Максим Позняков.