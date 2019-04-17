Лукашенко пообещал военному преступнику Асаду поддержку на международной арене 9 17.04.2019, 14:11

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Диктатор поддержал сирийский режим, использовавший химическое оружие против своего народа.

Александр Лукашенко поздравил сирийского диктатора Башара аль-Асада с национальным праздником Днем Эвакуации и пообещал поддержку на международной арене.

Как отмечает пресс-служба диктатора, Лукашенко подтвердил намерение «продолжать поддержку Сирии на международной арене в борьбе с терроризмом и экстремизмом, а также развивать двустороннее сотрудничество во всех сферах взаимного интереса».

«Убежден, что под вашим профессиональным руководством Сирия в скором времени успешно преодолеет все трудности, вызванные вооруженным конфликтом, возобновит национальное хозяйство и дружественный сирийский народ вернется к нормальному, мирному образу жизни», – говорится в поздравлении.

Диктатор Башар Асад - военный преступник, использовавший химическое оружие против граждан своей же страны. В 2018 году силы Асада применили химическое оружие в Думе, где погибли от 46 до 70 человек и сотни человек пострадали.