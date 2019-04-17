«Ъ»: В России готовится отставка Матвиенко 9 17.04.2019, 14:16

1,899

Валентина Матвиенко

Фото: mk.ru

Кандидатом на ее место назван глава Службы внешней разведки РФ.

Председатель российского Совета Федерации Валентина Матвиенко может покинуть свой пост в мае и перейти на работу в Пенсионный фонд РФ, утверждает газета "Коммерсантъ" со ссылкой на источники в государственных структурах. Наиболее вероятным кандидатом на ее место называют главу Службы внешней разведки Сергея Нарышкина, передает "Радио Свобода".

По словам собеседников "Коммерсанта", Матвиенко обсудит возможность своей отставки с президентом Владимиром Путиным в мае.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что в Кремле ничего неизвестно о возможной отставке Валентины Матвиенко.

Недавно Матвиенко отметила 70-летие концертом в Большом зале Академической филармонии Санкт-Петербурга. К этой дате она получила высшую государственную награду – орден Святого апостола Андрея Первозванного. Праздник выглядел как прощание Матвиенко с публичной политикой, считают собеседники телеканала "Дождь".

По мнению одного из них, роль в возможном уходе Матвиенко могло сыграть задержание сенатора от Карачаево-Черкесии Рауфа Арашукова, которое впервые произошло прямо во время заседания Совета Федерации и о котором Матвиенко узнала в последний момент.

В Совете Федерации сообщение об отставке Матвиенко комментировать отказались. "Мы не комментируем слухи в газетных публикациях", – заявил агентству "Интерфакс" пресс-секретарь Матвиенко Владислав Пономаренко.

Валентина Матвиенко возглавила Совет Федерации в 2011 году. До этого она была губернатором Санкт-Петербурга, представителем президента в Северо-Западном федеральном округе, послом в Греции и на Мальте. Карьеру чиновника она начала в 70-х годах в Петроградском райкоме комсомола.