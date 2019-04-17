В поселке под Минском техника уничтожает дороги, построенные за счет жителей 2 17.04.2019, 14:28

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Жители Валерьяново возмущены.

Жители многих коттеджных поселков близ столицы пишут письма, бороздят кабинеты чиновников, лишь бы не платить за собственный клочок асфальта под окнами, и в результате годами ездят по вдребезги разбитому дорожному полотну в ожидании чуда. Жители Валерьяново пошли другим путем: семь лет назад они решили сами стать кузнецами своего счастья и проложили за свой счет дороги внутри поселка. Но вскоре неподалеку начали строить торговый центр, через Валерьяново пустили караваны самосвалов, и асфальт, за который кто-то отдал $1500, кто-то $3000, а кто-то гораздо больше, превратился в хлам, пишет onliner.by.

— Уже много лет вдоль логойской трассы ведется затяжное строительство торгового комплекса, — рассказывает Дмитрий, житель Валерьяново, который заплатил $3000 за кусок асфальта перед своим домом. — Сначала земля принадлежала россиянам, стройка не задалась, и через четыре года участок забрали вместе с недостроем.

Стройка примыкает к Валерьяново, располагается вдоль шоссе и жилой улицы, и все подъезды идут через наш поселок. У нас нет тротуаров, в темное время суток поселок практически не освещается, потому что сельсовет экономит электричество. Можете себе представить: дети на велосипедах, самокатах, женщины с колясками, а среди них курсируют четырехосные самосвалы с бетономешалками.

И мало того, что просто курсируют. Они усадили наши дороги в хлам. А мы асфальтировали эти дороги за свои деньги. Хозяин каждого дома, стоящего на нашей улице, семь лет назад заплатил $1500 за кусок асфальта перед своим коттеджем. Лично я заплатил $3000, потому что у меня угловой участок — сейчас его разрезали болгаркой. И вообще, дорога, построенная за наш счет, превращается в руины. И нам же приходится за свой счет ее латать.

Пока дороги гробил первый застройщик, мы дошли до госконтроля по Минской области. И госконтроль обязал этого застройщика написать гарантийное письмо, что он восстановит дорожное покрытие после сдачи торгового объекта. Но с тех пор застройщика нет, и больше он никому ничего не должен.

Пришел новый застройщик — УП «Агрокомбинат Ждановичи», который тоже никому ничего не должен. Он продолжил строить торговый центр, между делом уничтожая наши дороги. Дошло до того, что на прошлой неделе они разрезали болгаркой асфальт, чтобы провести себе интернет. Прораб говорит: «Восстановим» — но вы представляете, что это будет за восстановление? Как и сейчас, ямочный ремонт: приехали, закидали асфальтом пару рытвин, а остальные стоят открытые с оранжевыми конусами посреди дороги.

А Центральная улица, по которой жители между МАЗами идут на остановку транспорта, — от нее вообще почти ничего не осталось. Эту улицу прокладывали два домовладельца за совместный счет в качестве бартера с сельсоветом за предоставленные участки.

Комментарий начальника участка

— Я допускаю, что эти дороги в свое время, не дождавшись из бюджета каких-то денег, проложили жильцы за свой счет — наверное, они могут себе это позволить, — комментирует ситуацию Антон Камчитский, начальник участка строительства торгового комплекса с административными, офисными и складскими помещениями в деревне Валерьяново. — Но сейчас эти дороги ничем не отличаются от любой другой дороги в черте города или деревни. Они нанесены на карту и переданы в ведение городских либо районных служб, которые прямо сейчас — я ехал и видел — производят там ремонт. По окончании строительства по обращению граждан, скорее всего, администрация их еще раз обновит. А техника ездит через Валерьяново, потому что это единственный заезд и он согласован всеми положенными инстанциями.