Наталья Радина: Украинским политикам должно быть стыдно за то, что они жмут руку Лукашенко 17.04.2019, 14:56

НАТАЛЬЯ РАДИНА

ФОТО: РОСТИСЛАВ ГОРДОН / GORDONUA.COM

Нужно расследовать контрабандные схемы торговли между Украиной и Россией через Беларусь.

Об этом в интервью украинскому изданию «Гордон» заявила главный редактор сайта Charter97.org Наталья Радина.

– Мы можем часами рассуждать, чем закончится противостояние Беларуси и России, и все равно правильно ничего не спрогнозируем. Зато точно можем сказать уже сейчас: с Лукашенко Беларусь в любом случае ничего хорошего не ждет, даже если не будет аншлюса, оккупации или поглощения со стороны РФ. Точно так же, как ничего хорошего не ждет Украину, Польшу, Литву и Латвию, которые граничат с Беларусью, пока Лукашенко сидит там, где сидит. Потому что он – ставленник России, марионетка Кремля и другим никогда не станет.

– Насколько, по-вашему, Запад, особенно после аннексии Крыма и войны на Донбассе, осознает реальную угрозу оккупации Беларуси российскими "ихтамнет"?

– А где Запад был в 1930-е годы, когда Гитлер оккупировал Австрию и Чехословакию? У Запада позиция как всегда – лучше не лезть. Они начинают включаться, когда все уже произошло, а до того выражают "глубокую озабоченность". У меня на этот счет нет иллюзий. Вооруженное вторжение России в Украину и последовавшие переговоры в Минске помогли Лукашенко легитимизироваться на Западе: из изгоя и диктатора он превратился во вполне рукоподаваемого политика. И здесь не последнюю роль, к сожалению, сыграли украинские политики, и это уже не удивляет.

– Что вы имеет в виду?

– Президент Ющенко в свое время был адвокатом диктатора Лукашенко на Западе. Президент Порошенко пригласил диктатора Лукашенко к себе на инаугурацию, несмотря на то, что белорус Михаил Жизневский был одним из первых убитых на Майдане.

Порошенко или Турчинов едут к диктатору Лукашенко и спрашивают: "Ты же нас предупредишь, если Путин запланирует напасть на Украину с территории Беларуси?" И Лукашенко им отвечает: "Конечно, за день обязательно предупрежу". Ну это же маразм, потому что Беларусь давно под контролем России, а Лукашенко никогда в жизни не оторвется от РФ!

В Украине никто системно не освещает ситуацию в Беларуси, украинцы буквально ничего не знают, что у нас происходит. Хотите реально нам помочь и предотвратить угрозу нападения еще и с территории Беларуси? Призывайте своих политиков более ответственно относиться к Беларуси, рассказывайте, что там на самом деле происходит. Украинским политикам должно быть стыдно за то, что они ездят в Беларусь и жмут руку Лукашенко. Журналистам вообще стоит расследовать контрабандные схемы и торговлю между Украиной и Россией через Беларусь, а также кто из украинской власти и олигархов активно это крышует.

– Вы про российские нефтепродукты, которые завозятся в Украину под видом белорусских?

– Ну конечно! Их же не Лукашенко один продает, а вместе с Сечиным. Надо расследовать, кто здесь, в Украине, обогащается на этой неофициальной торговле со страной-агрессором. И сразу станет ясно, почему украинские телеканалы молчат на эту тему. Молчат, потому что, возможно, владельцы телеканалов имеют в Беларуси бизнес, завязанный на Лукашенко.

Также необходимо поддержать белорусские независимые медиа и организовать вещание на территорию Беларуси украинских телеканалов и радиостанций, чтобы белорусы узнавали о событиях в вашей стране не из русского телевизора.