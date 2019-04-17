Нотр-Дам и европейское возрождение 17.04.2019, 15:02

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Мобилизация европейцев сейчас имеет большой смысл.

"Строительные работы по восстановлению Собора Парижской Богоматери могут стать уникальной возможностью вернуть французам общность сознания и цели. Солидарность европейцев в тот час, когда корни Старого Света столь часто подвергаются сомнению, также способствует тому, чтобы извлечь из этой катастрофы максимум", - пишет автор редакционной статьи швейцарской газеты LeTemps Ришар Верли (перевод – inopressa.ru).

"А что если Нотр-Дам станет строительным объектом для целого континента?" - задается вопросом журналист.

"Собор Парижской Богоматери - самый посещаемый памятник в Европе, главный очаг мирового воображения,с тех пор, как Виктор Гюго сделал его центральным персонажем своего самого знаменитого романа. Нотр-Дам является объединяющим пунктом для всех тех, кто размышляет о христианских корнях наших обществ и об их способности заново обрести себя, существуя рядом с другими религиозными убеждениями. Тысячи людей всех национальностей, остававшихся у собора всю ночь напролет подобно тому, как мы заботливо сидим у постели любимых родителей, снова продемонстрировали то, как места духовной силы помогают перешагнуть через болезненные противоречия", - отмечает Верли.

"Дело не в том, чтобы "украсть" у французов их самый символичный строительный объект, в адрес которого уже поступают предложения по оказанию услуг от различных фондов. Речь идет о том, чтобы в начале Страстной недели перед Пасхой воспользоваться огромным потенциалом примирения, который несет в себе эта катастрофа, и ее высокой образовательной добавленной стоимостью", - пишет Le Temps.

"Мобилизация европейцев для помощи величественному готическому своду, чья крыша сейчас разрушилась в трех местах из-за пожара, априори названного "случайным", имела бы большой смысл. Возрождение Нотр-Дама с использованием социальных сетей, включением новых технологий, просматриванием народных картинок и светской живописи, сделало бы его большой колокол и его гаргулий и химер спутниками нашего литературного, художественного и музыкального воображения, расширяя кругозор новых поколений нашего Старого Света", - комментирует автор публикации.

"Необходимо будет запастись терпением. Потребуются годы и сокровища изобретательности, чтобы воссоздать секреты архитекторов Средневековья, а затем и их наследников. Тем лучше! Терпение и историческое сознание - то, чего так не хватает в нынешних дебатах, нельзя упускать шанс их возродить", - резюмирует Le Temps.