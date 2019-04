Искусственный интеллект придумал новый вид спорта 2 17.04.2019, 15:03

1,354

Фото: AKQA

Нейросеть проанализировала 400 видов спорта и создала новую командную игру.

Искусственный интеллект придумал новый вид спорта - спидгейт, сообщает Meduza.

Его представило дизайн-агенство AKQA.

Нейросеть проанализировала 400 видов спорта и создала новую командную игру со своими правилами.

Слоган спидгейта "face the ball to be the ball to be above the ball" также сгенерирован алгоритмом.

Создатели нейросети несколько раз протестировали игру на поле. После тестировки предложили управлению по спорту штата Орегон создать лигу по спидгейту.

В спидгейт играют две команды по шесть человек. В каждой из них по три нападающих и три защитника. Играют мячом для регби. Главная задача - забить гол оппоненту. На поле присутствуют три зоны, в центре каждой - ворота. Игроку с мячом запрещено двигаться и он должен отдать пас в течении трех секунд.