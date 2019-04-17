Как действия польских властей больно бьют по «ботве» белорусских идеологов 7 17.04.2019, 15:07

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Иллюстрационное фото AP

Хорошая новость пришла намедни из Польши.

C 1 июля этого года все польские дети и молодежь в возрасте до 18-ти лет будут иметь право на получение в месяц 500 злотых – более 100 евро.

Это новшество польское правительство ввело в рамках специальной программы «Семья 500+», которая стартовала еще в апреле 2016 года. Родители-участники программы могут рассчитывать на пособие в 500 злотых, которое выплачивается ежемесячно на второго и каждого последующего ребенка, пишет «Салiдарнасць».

При этом размер помощи не зависит от ежемесячного дохода, который получает семья.

Выплаты же на первого или на единственного ребенка семья могла получить, если ее доход не превышал 800 злотых в месяц на человека. Если в семье был ребенок с ограниченными возможностями, указанный лимит составлял 1200 злотых. Теперь же семьи, где только один ребенок, будут получать помощь независимо от размеров своего дохода.

После внесенных изменений бенефициарами программы «Семья 500+» станут почти 7 миллионов детей, а расходы из государственного бюджета возрастут на 9,5 миллиарда злотых. Кстати, программой могут воспользоваться не только граждане Польши, но иностранцы, проживающие в стране и соответствующие необходимым условиям.

Члены правительства говорят, что этот шаг направлен на улучшение общей демографической и экономической ситуации. По словам премьер-министра Матеуша Моравецкого, расширение программы «Семья 500+» – ответ на риск ослабления роста ВВП.

– Это должно служить улучшению демографии Польши, чтобы была молодежь, которая позже будет работать и на нашу пенсию, и на экономическое развитие всей страны, – подчеркнул он.

Министр семьи, труда и социальной политики Эльжбета Рафальская добавила, что программа «Семья 500+» уже влияет на демографию:

– Показатель деторождаемости – 1,45 – самый высокий с 1997 года.

Действия польского правительства больно бьют по пропагандистской ботве белорусских идеологов, изо дня в день бубнящих о том, что Беларусь де чуть ли не единственная страна в мире, где государство заботится о детях на всю катушку.

Здоровый пример поляков, наших ближайших соседей, показывает, что даже под боком у нас есть страны, где эта катушка гораздо больше.