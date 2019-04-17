Сергея Спариша оштрафовали на $608 за призыв на молитву 4 17.04.2019, 15:29

Сергей Спариш

Фото: «Радыё Свабода»

Активист БНК провел два дня в ИВС.

Суд Ленинского района Минска вынес приговор активисту Белорусского Национального Конгресса Сергею Спаришу: штраф в 50 базовых величин или 1275 рублей за «призыв на несанкционированное мероприятие» (ст. 23.34 КоАП РБ), передает «Радыё Свабода».

Сергей Спариш был одним из тех, кто призывал молиться в защиту Куропат у резиденции Лукашенко. Акция прошла 15 апреля. На подходе к зданию администрации тогда тоже задержали координатора гражданской кампании «Европейская Беларусь» и одного из лидеров БНК Евгения Афнагеля, активистов Вячеслава и Марину Косинеровых, Сергея Тарасенко и Алеся Абрамовича, но их отпустили без составления протокола.

Спариша тогда задержали и не отпустил, он провел два дня до суда в изоляторе временного содержания. Суд над ним по неизвестной причине прошел во время обеденного перерыва.

Белорусский закон «О массовых мероприятиях» не регулирует религиозную деятельность, к которой относятся и молитвенные собрания. Закон же «О свободе совести и религиозных организациях» запрещает препятствовать религиозным обрядам как в культовых постройках и на их территориях, так и в местах паломничества или на кладбище.