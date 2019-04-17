Доллар установил годовой минимум
- 17.04.2019, 15:46
На Белорусской валютно-фондовой бирже 17 апреля прошли очередные торги валютами.
Курс доллара снизился на BYN0,0067 — до 2,0953 рубля. Таким образом был зафиксирован новый годовой минимум, пишет tut.by.
Евро также продолжил дешеветь. Курс европейской валюты снизился на BYN0,0053 — до 2,3708 рубля и также является минимальным в 2019 году.
Курс российского рубля вырос на BYN0,0058 — до 3,2774 белорусского рубля за 100 российских рублей.
В курсообразовании Нацбанк использует механизм сглаживания дневных колебаний курса рубля к корзине валют, в которой удельный вес российского рубля составляет 50%, доллара США — 30%, евро — 20%.