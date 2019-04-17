Украинские социологи пояснили, откуда Порошенко взял цифру в 40% поддержки 3 17.04.2019, 15:54

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Действующий президент Украины заявил в эфире «112 Украина», что его поддерживает 40% избирателей.

В Киевском международном институте социологии (КМИС) объяснили происхождение предвыборных рейтингов, согласно которым кандидата в президенты и действующего главу государства Петра Порошенко поддерживают почти 40% избирателей. Отметим, эти рейтинги накануне обнародовал «5 канал» и озвучил сам Петр Порошенко в эфире телеканала «112 Украина», сообщает «Громадськое».

Как сообщил в комментарии Громадскому заместитель директора КМИС Антон Грушицкий, говорится о результатах телефонного опроса, согласно которым у Порошенко заметна тенденция к росту рейтинга.

«Это результаты телефонного опроса. Мы не планировали публиковать это исследование, но поскольку документ уже обнародован, то мы готовим объяснение поточнее», — отметил Антон Грушицкий.

Он также пояснил, что цифры с телефонного опроса менее точные, чем исследование путем интервью, по которым между Порошенко и Зеленским разрыв в 47% голосов.

«Как показали предварительные опросы до первого тура выборов, телефонные опросы являются неточными. Поскольку телефоны имеют более состоятельные люди, которые будут голосовать за Порошенко. Минимальная погрешность телефонного опроса составляет 5-6% », — пояснил Грушицкий различия в цифрах телефонного исследования КМИС и рейтингов, полученных путем опроса.

Он подчеркнул, что важнейшим выводом из результатов телефонного опроса является лишь «тенденция к росту рейтинга Порошенко».

Напомним, вечером 16 апреля Порошенко в эфире телеканала «112 Украина» заявил, что его предвыборный рейтинг, согласно данным социологической группы КМИС, превышает 40%. К тому времени КМИС обнародовала только те результаты соцопроса, согласно которым, за Владимира Зеленского во втором туре президентских выборов собираются голосовать 72,2% избирателей. За Петра Порошенко — 25,4%.

По результатам первого этапа президентских выборов, во втором туре будут соревноваться шоумен Владимир Зеленский и действующий глава государства Петр Порошенко. Первый лидировал с разницей в 14.29%. Второй тур выборов президента Украины состоится 21 апреля.